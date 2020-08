Joan Carles March: "La sanidad balear ha demostrado tener cuerpo para afrontar la pandemia"

La élite científica se pregunta "¿cómo es posible que España se encuentre ahora en esta posición?". Veinte cinetíficos han redactado una carta exigiendo un examen sobre la gestión que se ha hecho del coronavirus en España. Con más de 300.000 casos, 28.000 defunciones y 50.000 sanitarios infectados. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Aunque España es uno de los países con "el mejor sistema sanitario del mundo", es el país con más casos de Europa Occidental, además de ser el cuarto con más muertos por 100.000 habitantes en el mundo.

Joan Carles March Cerdà es uno de los expertos que firma la carta, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha formado parte del escrito publicado en "The Lancet" junto con otros 19 profesionales. El científico explica que la carta nace de una idea de Helena Legido-Quigley, una investigadora de la London School of Tropical Medicine de Londres y la Saw Swee Hock School of Public Health de Singapur, quien se puso en contacto con varios especialistas en Salud Pública para pedir la evaluación exhaustiva de la gestión de la crisis del coronavirus en España, por parte de científicos nacionales e internacionales independientes, que puedan ayudar para gestionar situaciones futuras relacionadas con pandemias.

Los expertos apuntan a la falta de preparación, descoordinación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, el envejecimiento de la población... Problemas que "se vieron exacerbados por una década de austeridad que había agotado a los profesionales sanitarios y había recortado la salud pública y sus capacidades", cuenta el mallorquín.

Ante eso, se quiere analizar el aspecto ligado tanto a la gestión del Gobierno de España como la de los gobiernos autonómicos, "sin culpar a ningún color político", insisten. En segundo lugar, analizar los aspectos sanitarios y sociales, además de las medidas puestas en marcha como los 50.000 profesionales infectados, hecho que "obliga a un análisis", según March. En tercer lugar, analizar los datos de mortalidad ligados tanto a los 28.000 casos declarados de covid-19 como las 44.000 muertes totales en España.

Esta evaluación, ha afirmado el ciéntifico mallorquín, es necesaria hacerla en los próximos meses, antes de que acabe el año y centrarse tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa, entrevistando, además, a personalidades clave de gobiernos autonómicos y central.



"Las reuniones familiares y el ocio nocturno son los responsables del aumento de contagios"

En cuanto a la gestión balear, March ha afirmado que se ha hecho un esfuerzo importante y que la decisión de cerrar las islas por mar y aire, fue clave para la evolución de la crisis sanitaria. "Aún así, debe tenerse en cuenta la falta de Equipos de Protección Individual (EPI), hecho que ha sido una constante en toda España". Ha denunciado también las dificultades en las residencias de ancianos pero ha alabado que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Baleares no se hayan saturado: "Esto demuestra que el sistema sanitario de las Islas Baleares tiene cuerpo para padecer una pandemia y es capaz de afrontarlo desde diversas perspectivas." Cree que la gestión de la crisis de parte de los profesionales sanitarios, tanto de hospitales como de Atención Primaria ha sido adecuada.

El científico mallorquín ha sido firme en cuanto al proceso de desescalada: "Siempre he defendido que tenía que ser poco a poco, haciéndolo paso a paso, sin correr. Es importante ir despacio para no generar problemas, evitando volver atrás. De esta manera habría sido más fácil la valoración positiva de los turistas nacionales e internacionales y de los touroperadores en una isla marcada por el turismo".

Los últimos días se han contabilizado cifras que han batido récords en Baleares como los 128 casos confirmados del pasado martes. Ante este aumento de los números, March ha dicho que las reuniones familiares y el ocio nocturno, son los dos elementos fundamentales que lo explican. Las encuentros con familiares y amigos eran inevitables, la gente quería abrazarse y reunirse pero "deben protocolizarse", marcando medidas higiénicas de lavado de manos, citarse en espacios abiertos y de día para favorecer la ventilación, no pasarse pan ni sal en la mesa o marcar los vasos de los niños. Son medidas que, según el experto, ayudaría a evitar contagios.

Asimismo, las salidas nocturnas y los encuentros en bares son focos de contagio. El médico ha hablado de que "el problema está en todo lo que empiece por 'b': bodas, bares, banquetes. Incluso las discotecas, aunque empiecen por 'd'." La noche, ligada al consumo de alcohol, hace que se aligeren muchas medidas y por tanto, es necesario tenerlas en consideración y evitar lugares cerrados, ya que cuentan con hasta 18 veces más riesgo de contagio.



"La gestión del coronavirus en España llegó tarde"

Joan Carles March ha declarado que España ha sido el mejor país en poner medidas contra la pandemia, sin embargo ha insistido en que "la gestión empezó tarde". España tuvo un control de la crisis muy diezmado por el poco personal que tiene la Sanidad Pública y la Atención Primaria. "Es evidente que cuando se comenzó a gestionar, la situación no era la mejor, pero es cierto que se han tomado medidas muy valientes". El confinamento y la imposición del mando único central han sido algunas de las medidas que marcan una buena posición en España a partir del momento en que se vio que el coronavirus atacaba, ha dicho.

"A partir de ese momento se hizo bien y en ese sentido, si hubiéramos empezamos antes, no hubiera habido tantos casos, ni profesionales infectados y probablemente esto nos ha hecho entender que hay que invertir más en Salud Pública." En cuanto a los EPI y los respiradores, debe hacerse una reserva estratégica para futuras situaciones, valorar las condiciones en las que se pueden necesitar y durante cuánto tiempo. "Lo importante es que la gente no llegue a las UCI porque la salud pública y la Atención Primaria están suficientemente dotadas para hacer frente a la situación". Es necesaria una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas para homogeneizar las medidas ya que las pandemias necesitan que las diferentes administraciones se pongan de acuerdo, poniendo así en común medidas que faciliten el abordaje adecuado de la crisis.

La carta se está publicando a través de los medios de comunicación. "Ha tenido muy buena acogida", informa March. El mallorquín ha enviado el escrito a la nueva secretaria de estado de Sanidad, Silvia Calzón. "Es importante que conozca los elementos de la pandemia, es una persona bien formada ya que ha estado trabajando como epidemióloga, pero ha llegado esta semana y necesita tener todos los elementos que le ayuden a tomar decisiones adecuadas".