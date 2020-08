Rescatan una tortuga atrapada en una red pesquera en Cap Blanc

View this post on Instagram

Me he despertado esta mañana con resaca de la bonita noche que disfrute ayer. Mi pareja @rafaelillescasvaca y yo estamos de vacaciones y sin desayunar a penas, con el bañador puesto nos hemos ido a navegar por los alrededores de nuestra bonita isla. De camino a no sabemos donde, hemos visto infinidad de plásticos, cubos, basura en general.. Y en un momento dado ha pasado esto, algo especialmente grande nos ha llamado la atención, íbamos a seguir pero rafa ha decidido acercarse, para nuestra sorpresa y decepción era una red inmensa, con una preciosa tortuga dentro. Afortunadamente la hemos podido sacar y se ha marchado nadando... Seguimos el camino con la red ocupando la mitad de nuestra barca pero satisfechos de haber podido ayudar a ese indefenso animal. Que triste, que feo todo, que difícil encontrar palabras para lo que acaba de pasar.. Un poco de conciencia por favor... Se puede disfrutar de todo con cabeza... #contaminacion #mediterraneo #tortuga #salvar #greenpeace #nuestromar #plasticos#mejorsinplastico #nocontamines #marlimpio #crudarealidad