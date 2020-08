Air Europa se disculpa con los sanitarios a los que impidió volar a Bilbao

Una supervisora de tierra de la compañía Air Europa se ha puesto en contacto con los dos trabajadores de la unidad de cuidados intensivos de Son Llàtzer a los que su empresa impidió el pasado martes volar desde Palma a Bilbao por haber estado en contacto con enfermos Covid, para pedirles disculpas y anunciarles que van a cambiar el protocolo para evitar que situaciones similares a esta se repitan.

Así lo ha revelado Asier, el médico intensivista de Son Llàtzer al que la compañía impidió volar el pasado martes a Bilbao acompañado de su pareja, auxiliar de enfermería en la misma unidad del hospital del Migjorn de la isla, por haber estado en contacto con pacientes Covid-19 y obviando el dato de que se trataba de profesionales sanitarios que estaban realizando su trabajo con todas las medidas de seguridad pertinentes.

Así, según ha revelado Asier, la supervisora de Air Europa le ha garantizado que cambiarán el protocolo para evitar que se vuelva a impedir a un profesional sanitario el acceso a un avión por el simple hecho de cumplir con su trabajo atendiendo a pacientes con SARS-CoV-2.

"Me han dicho que me devolverán el importe del vuelo y que me harán llegar un bono para poder volar en otro momento", ha explicado el facultativo.