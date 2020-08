UGT y CCOO denuncian que Correos no facilita medidas de protección ante la ola de calor

UGT y CCOO, sindicatos mayoritarios de Correos, han denunciado, a nivel nacional, y ante la inspección de trabajo, a la empresa porque, han asegurado, no facilita medidas de protección a los trabajadores que realizan tareas de reparto en la calle ante la ola de calor y la radiación solar.

Según advirtieron este martes en una nota de prensa, "Correos no puede aducir sorpresa porque ambos sindicatos llevamos años denunciando el peligro que supone tanto el calor extremo como la radiación ultravioleta para los carteros que, sin ir más lejos, la semana pasada, tuvieron que trabajar a 35 grados a la sombra".

Las exigencias a Correos



En este sentido, UGT hizo referencia a las exigencias de los sindicatos a Correos, entre las cuales se encuentran que faciliten cremas protectoras, gorras y uniformes "adecuados" al conjunto de los empleados, así como que se aborden medidas de organización de trabajo y se realicen contrataciones "suficientes" en vacaciones. Además de peticiones, en su denuncia a Correos, CCOO y UGT recogen los incumplimientos en los que habría incurrido la empresa pública, que serían no haber facilitado EPIs adecuados, gorras con protección Ultravioleta (UV) para todo el personal de reparto, así como crema solar protectora; no haber ha facilitado el uniforme a todo el personal; no haber contemplado medidas organizativas de trabajo -adaptar horarios específicos para el verano, establecer pausas y reforzar plantillas-, entre otras.