Los reyes visitarán Petra, Menorca y las Pitiüses a partir del lunes

n Se espera que el viernes los reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, lleguen a Palma, donde permanecerán diez días. No obstante, la agenda de citas oficiales de estas vacaciones arrancará el lunes 10 de agosto, y durará hasta el domingo 17. Unas citas que no se han visto alteradas después de que la sociedad española haya conocido que el padre de Felipe VI, Juan Carlos I, se haya marchado del país.

Así, durante esta estancia en Mallorca, en la que se reencontrarán con la emérita reina Sofía –ya desde hace varios días en el Palacio de Marivent junto a su hija la infanta Elena– los miembros de la Familia Real recorrerán las distintas islas del archipiélago, unos movimientos que no son corrientes durante sus vacaciones tradicionales en Mallorca. No obstante, este año, al no haber recepción oficial en la Almudaina, serán los propios reyes los que se desplazarán a Menorca y las Pitiüses para verse y reunirse con representantes políticos y de varios sectores.

Además, cada vez está más claro que durante los días que pasen en Mallorca visitarán la casa museo de Juníper Serra en Petra, así como el despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con las autoridades isleñas, como la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Finalizada su estancia en Palma, Zarzuela ha avanzado que los reyes y sus hijas tienen previsto regresar a Madrid, con lo que no prevén disfrutar de unos días de vacaciones privadas sin destino conocido como ha venido ocurriendo tradicionalmente.

Si no sucede antes, será en Palma la primera aparición pública de Felipe y Letizia tras la marcha de Juan Carlos.