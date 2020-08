Sin distancia de seguridad en los autobuses de Mallorca

Los autobuses que desplazan a los pasajeros desde el avión a la terminal de Son Sant Joan y los autocares TIB, repletos de gente sin poder respetar la distancia de seguridad. Esta es una de las quejas que se están produciendo en ambos medios de transporte, ya que para los viajeros resulta imposible cumplir el protocolo sanitario, poniendo en peligro así la salud de todos. "Los pasajeros no tenemos ninguna opción de cumplir la normativa sanitaria". Así de contundente se mostró Emilio López Navarro, profesor de la UIB, que al volver de sus vacaciones el pasado domingo se encontró con esta situación en el aeropuerto de Palma. "No se preocuparon de repartirnos equitativamente. Me llamó mucho la atención por lo insistentes que son con las medidas en el avión y después en el autobús nada".





Colònia de Sant Jordi



La fotografía de abajo corresponde a la línea 502 del TIB entre la Colònia de Sant Jordi y Palma. Una ciudadana denunció que el pasado lunes tampoco se pudo guardar la distancia en este autobús cuyo trayecto dura una hora y cuarenta minutos. "Aunque la gente lleve puesta la mascarilla muchos iban de pie. Hay aglomeraciones y esto es un foco de contagio", aseguró.

Muchos viajeros, de pie en la línea 502 del TIB.