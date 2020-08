Denuncian un caos en las urgencias de Son Espases con 56 camas cerradas

El sindicato de los técnicos en cuidados enfermeros (SAE) y el de enfermería (SATSE) denunciaron la saturación existente en el servicio de urgencias de Son Espases donde, según sus denuncias, ayer se llegaron a acumular hasta 120 pacientes de los que 50 quedaron a la espera de que se liberara una cama para ser hospitalizados en planta.

Y esta situación era más sangrante habida cuenta de que, como denunció el delegado del SATSE, en el centro de referencia permanecían cerradas 56 camas a consecuencia de la menor actividad asistencial que se produce en los meses de verano. Así, el representante de las enfermeras detalló que estas 56 camas permanecerán cerradas lo que queda del mes de agosto tras estarlo todo el mes de julio y que está previsto que 24 de estas camas ubicadas en las plantas 1n y 3N permanezcan inoperativas también durante el mes de septiembre.

Por su parte, Daniel Torres, vicesecretario autonómico del SAE Balears, explicó que ya empezaron a detectar síntomas de saturación en el servicio de urgencias durante las tardes del miércoles y jueves de la semana pasada a lo que siguió lo que definió como "un fin de semana caótico".

En un comunicado, el SAE lamentó que Son Espases mantenga cerradas 76 camas, además de las del hospital Verge de la Salut, lo que obliga a que "los pacientes deban permanecer en espacios reconvertidos en salas de atención que no disponen de baño, en las que además se ubican demasiadas camillas para poder respetar la distancia de seguridad".

Al parecer, este sindicato reclamó un encuentro con la gerencia para solucionar esta situación y fue emplazado para el próximo jueves aunque finalmente la reunión se celebró ayer y en ella la dirección se habría comprometido a "reestructurar el sistema de distribución de camas con el fin de asegurar los ingresos necesarios" tras admitir que durante las últimas semanas se habría producido un incremento de la actividad en Urgencias por "la llegada de turistas y una vuelta a la normalidad en los hábitos ciudadanos con la desaparición de las medidas de confinamiento motivadas por la Covid-19".

Retrasos en Primaria



No obstante, desde el SAE subrayaron que los pacientes que están abarrotando las Urgencias no son enfermos Covid sino, en términos generales, personas mayores que se descompensan por algún motivo y no quieren esperar el tiempo que deben hacerlo para ser atendidos en sus centros de salud.

"Ahora llaman a su centro de salud y les dicen que serán atendidos en su domicilio pero la asistencia se retrasa tres o cuatro días y deciden ir a las urgencias hospitalarias", resumió la situación Torres.

El IB-Salut matizó que a las tres de la tarde de ayer solo había 45 pacientes esperando cama y que la mayoría de ellos serían reubicados a lo largo de la jornada. También señaló que durante el pasado mes de julio y los pocos días que llevamos de agosto la media de urgencias diarias atendidas ha bajado en torno a los cien pacientes menos, un 20% del total. Y que se ha reforzado la dotación de personal con dos enfermeras y dos auxiliares por turno para poder atender el doble circuito (respiratorio y general).