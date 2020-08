Repunte de casos de coronavirus en Baleares: 128 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Servei d'Epidemiologia comunicó ayer 128 nuevas infecciones por SARS-CoV-2, el récord de casos notificados en una sola jornada desde que comenzó esta pandemia. Tal y como confirmaron fuentes de Salud Pública, hay que remontarse hasta el pasado 28 de marzo para encontrar el anterior registro máximo, que en esa fecha quedó establecido en 107 nuevos contagios, 21 menos que los de ayer.

Este elevado número de nuevos positivos sitúa el acumulado de casos en las islas en 2.846 y, lo que resulta más preocupante, incrementa de forma exponencial el número de contagios activos que tras el recuento de ayer eran un total de 449.

Solo por poner un ejemplo de la pronunciada curva que están experimentado estos casos activos, basta con recordar que el pasado viernes, final del mes de julio, había 279 personas con el virus vivo en su organismo, un 60% menos que ayer martes.

Como únicos datos positivos de ayer cabe destacar las seis nuevas altas hospitalarias dadas a pacientes con Covid-19 y el hecho de que el número de fallecimientos no aumente y quede un día más anclado en los 230 óbitos. Desde el pasado 13 de julio, fecha de la notificación del último fallecimiento, este apartado no ha vuelto a variar.

En su comunicado diario, Salud admitía el incremetno de casos en los últimos días que, interpretó, obedecía a la labor de detección precoz que realizan los equipos de rastreadoras desde el centro coordinador de Covid-19 de Atención Primaria.

Las enfermeras rastreadoras del Centro Coordinador identifican a una media de 9 personas que han estado en contacto estrecho con cada positivo a las que se les realiza una prueba PCR pese a que no manifiesten ningún síntoma de la enfermedad, detallaron.



Contención de la pandemia

Y subrayaron que un 70% de los nuevos casos comunicados corresponden a personas asintomáticas que han podido ser diagnosticadas gracias a la estrategia de detección de Baleares. "La detección de estas personas con Covid-19, pero que no manifiestan síntomas, y su posterior aislamiento facilita la ruptura de la cadena de transmisión del virus y ello sirve para contener la pandemia", defendió el departamento de Patrica Gómez en un comunicado.

El Servei de Salut, por su parte, informó de que ayer había 544 personas atendidas por contagio de SARS-CoV-2. De esas personas, 87 estaban siendo atendidas en hospitales (7 de ellas estaban ingresadas en la UCI) y 457 por Atención Primaria.

Preguntado el departamento de Salud Pública por el desfase existente entre los casos activos (449) y las personas atendidas por Covid en los diferentes niveles asistenciales (544), explicaron que el Servei de Salut también contabiliza como asistencia por Covid aquellos estudios serológicos que se están realizando a aquellas personas que manifestaron síntomas de la enfermedad al inicio de esta crisis sanitaria y en ese momento no se les realizó una PCR porque el protocolo vigente en ese momento no lo permitía. Ahora se estarían realizando estos estudios que determinarían si has tenido contacto anterior con el virus y ya has pasado la infección.



Desahogo asistencial

Como muestra de la escasa gravedad clínica de los nuevos casos notificados, Salud esgrimió el dato de que el número de personas hospitalizadas por Covid apenas ha aumentado en los últimos días (ayer eran 87 en todo el archipiélago) y que de las 84 personas ingresadas en hospitales de agudos de Mallorca, más de la mitad (48) estaban allí por no reunir sus domicilios habituales las condiciones idóneas para garantizar el aislamiento y las distancias de seguridad con otros convivientes.

Y para demostrar el desahogo asistencial del que gozan en estos momentos los recursos sanitarios, recordaron la punta asistencial registrada en lo más duro de la pandemia, que se produjo el pasado 4 de abril, cuando los hospitales públicos y privados de las islas atendían a 592 pacientes, 110 de ellos en unidades de críticos.

Y que si ayer había 7 personas con Covid-19 en la UCI, la mayor aglomeración de pacientes con esta patología en estas unidades se produjo dos días después, el 6 de abril, cuando se contabilizaron hasta 115 personas en ellas.

La situación de las residencias de ancianos continuaba ayer igual, con un único usuario afectado que, en este ámbito, basta por sí solo para ser considerado como un brote.