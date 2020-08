El PSIB se desmarca de la ofensiva republicana que preparan Podemos y Més

Podemos y Més preparan para el inicio del curso político en septiembre una ofensiva republicana que llevarán a las diferentes instituciones de Baleares. Las investigaciones contra el Rey emérito, Juan Carlos I, sobre el supuesto cobro irregular de comisiones y blanqueo de capitales, son el pretexto por el que los dos socios de pacto del PSOE en las islas promoverán la retirada de calles, honores y distinciones al padre de Felipe VI y defenderán la abdicación del actual monarca en favor de la república. Una batería de iniciativas que, sin embargo, acabará naufragando, ya que no contará con el apoyo de los socialistas de Balears.

Podemos anunció este fin de semana que propondrán en ayuntamientos, consells y Parlament la retirada del nombre de Juan Carlos I de plazas y calles de los municipios de las islas, así como de honores y distinciones recibidos en las diferentes instituciones del archipiélago. Una propuesta que ya presentó en el Ayuntamiento de Palma para cambiar el nombre de la plaza Juan Carlos I por su denominación popular, Plaza de las Tortugas, pero que no salió adelante al contar sólo con el apoyo de Més y topar, además de con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos, también del PSIB. Una dinámica que promete repetirse a medida que estas iniciativas se sometan a votación.

Consultado por el anuncio de Podemos, desde el PSIB se limitaron a asegurar ayer que mantendrán el mismo posicionamiento que en Palma, donde votaron en contra de retirar la plaza a Juan Carlos I con el argumento de que "los socialistas estamos centrados, a día de hoy, en aquello que más preocupa a los ciudadanos del archipiélago, hacer políticas útiles para las personas, especialmente las que más estan sufriendo la crisis sanitaria de la Covid-19 y sus consecuencias económicas".

Un argumento que no vale a sus socios de Més, para quien la gestión de la crisis del coronavirus "no es excusa para dejar de hacer política". "No esperamos el apoyo del PSOE y nos sabe mal, sobre todo por que sus bases sí que lo apoyarían, ya que son de raíz republicana", lamenta desde Més Joan Mas Collet, que garantiza el apoyo de los ecosoberanistas a las iniciativas de Podemos en este sentido, y que explica que su formación también trabaja para presentar a partir de septiembre textos para pedir la abdicación de Felipe VI en favor de la república.

Precisamente, a raíz del anuncio de la salida de España de Juan Carlos I, Més insistió a través de un comunicado en la necesidad de un referéndum sobre monarquía o república a la vez que instó a la necesidad de que el rey emérito devuelva el dinero con el que se haya enriquecido ilícitamente.



"Un honor a pesar de los errores"

Por otra parte, el anuncio de la salida de Juan Carlos I del país, despertó las alabanzas desde Ciudadanos en Baleares. Por un lado, el portavoz del Comité Autonómico del partido en las islas, Joan Mesquida, resaltó la "figura clave" de Juan Carlos I en la "consolidación" de la democracia. A través de Twitter, el también vicesecretario nacional de la Comisión Ejecutiva Nacional de Ciudadanos subrayó la "presunción de inocencia y el respeto a la investigación judicial que determinará si hay responsabilidades". Mesquida destacó también los servicios a España del rey emérito.

En la misma línea se refirió al monarca el eurodiputado y expresidente del Govern José Ramón Bauzá: "Ha sido un honor tenerle como Rey. A pesar de los errores, a pesar de los imperdonables. Qué suerte tenemos de tener la mejor Monarquía del mundo entero. Viva, hoy más que nunca, Felipe VI de España", compartió en sus redes el expresidente.

El Pi también se pronunció sobre el anuncio del rey emérito defendiendo que "debe ser investigado y juzgado como cualquier ciudadano" por lo que insistieron en que Juan Carlos I "debe estar disponible para cualquier requerimiento judicial".