PP y Vox acusan al Consell de "seguir tapando" el acoso sexual a menores tuteladas del IMAS

El Partido Popular acusó ayer al Pacto de "oscurantismo" tras la última denuncia por acoso a una menor tutelada del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Los populares en el Consell exigen que el conseller insular de Servicios Sociales, Javier de Juan, dé explicaciones sobre el caso, denunciado por la asociación de consumidores Consubal. El portavoz del PP en la institución insular, Llorenç Galmés, tildó de "gravísimos" los hechos denunciados y criticó que "los de Cladera siguen tapando todo lo relacionado con acoso sexual a menores tuteladas por el Consell".

Tal y como informó ayer este diario, Consubal, en un escrito ante el IMAS, denunció la "tardanza" del centro de acogida El Temple en poner en conocimiento de la policía un supuesto caso de acoso sexual entre dos menores usuarios del centro. Según la entidad, el centro de menores denunció los hechos a la Policía Nacional en julio, pese a que venían produciéndose desde febrero, un extremo que niegan desde el IMAS, donde aseguran que se cumplieron todos los protocolos.

"Son hechos gravísimos que los de [Catalina] Cladera han escondido una vez más", recriminó ayer el popular Galmés a la presidenta del Consell. En un comunicado emitido ayer a raíz de la información de este diario, los populares exigieron la convocatoria urgente del consell rector del IMAS, en el que están presentes los partidos, para que el conseller De Juan dé explicaciones sobre este último caso, especialmente sobre la tardanza en llevar los hechos a la policía denunciada por Consubal.



"Lo arreglarán los tribunales"

En la misma línea, desde Vox denunciaron que el consejo rector del IMAS se reunió la semana pasada y que el conseller De Juan no informó a los partidos de este nuevo caso: "El Consell sigue tapando todo lo que sucede en el IMAS y esto no va a quedar así". Con todo, el partido de extrema derecha exigió la dimisión o el cese del conseller de Servicios Sociales: "Si no lo arreglan ellos, lo arreglarán los tribunales", advirtió su portavoz, Toni Gili.

Cabe recordar que a principios de este año, el Consell de Mallorca y en particular el IMAS, estuvieron en el centro de la polémica por el escándalo de las menores tuteladas captadas por redes de prostitución, que acabó tomando dimensión nacional y que, pese a las exigencias de los partidos de la oposición, se saldó sin dimisiones.