Més volverá a plantear que la plaza Juan Carlos I cambie de nombre

Més volverá a plantear en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Palma la propuesta, que fue rechazada el pasado mes, de que se cambie el nombre a la plaza Juan Carlos I por "los escándalos de corrupción" del monarca emérito.



El partido nacionalista ha señalado en un comunicado que sus socios socialistas votaron en contra de esta propuesta y lo hicieron junto a los partidos PP, Vox y Ciudadanos, bajo el argumento de que era necesario esperar el desarrollo de las investigaciones judiciales sobre el Rey. Sin embargo, "después de la huida de Juan Carlos de Borbón", los ecosoberanistas consideran que esta operación "denota obscurantismo" y que se produce cuando se está estrechando la investigación judicial sobre el anterior jefe del Estado. Més interpreta que lo ocurrido demuestra la gravedad de la situación que rodean los escándalos de corrupción y que representa "la aceptación del origen dudoso de la fortuna de los Borbones".





???? @MESperPalma tornarà a proposar el canvi de nom de la plaça Rei Joan Carles I en el proper ple municipal.



?? @MiquelAngelCR: "Contra la corrupció, per democràcia i dignitat, #Palma no mereix homenatges a qui ha actuat il·lícitament".https://t.co/jpeIFduBar#ByeByeBorbones pic.twitter.com/3JFfp41Cvu — MÉS per Palma (@MESperPalma) August 4, 2020

.@jcamposasensi Declaraciones a los medios de comunicación. Los que se han fugado son Puigdemont, el rapero Valtonyc... La izquierda debe asumir sus responsabilidades en la crisis actual en lugar de trabajar para derrocar la monarquía. pic.twitter.com/uMNev0upqM — VOX Baleares (@voxbaleares) August 4, 2020

El coordinador de la formación política en Cort, Miquel Ángel Contreras, ha señalado quePalma no merece homenajes a quien ha actuado ilícitamente".En la misma línea,también ha criticado la decisión de Juan Carlos I de abandonar el país, y también ha exigido la "abdicación del Rey Felipe VI" y la convocatoria urgente de un referédum "para que la ciudadanía sea la que decida entre monarquía y república".Por su parte,ha manifestado esta mañana en una entrevista en IB3 radio que la marcha del monarca emérito del país representa "el último desprecio que le puede hacer a España". Según López, cualquier ciudadano español investigado por corrupciónpor lo que considera que Juan Carlos I, antes de adoptar esta decisión de abandonar el país, debería dar explicaciones ante la justicia. ", señaló el portavoz de Podemos.En cambio, el líderha señalado que la marcha del rey emérito ha sidoy ha recordado que ya no desarrolla, por lo que lo sitúa en una decisión personal. Ha dicho también que el antiguo jefe del Estadoy ha aprovechado la ocasión para atacar a los líderes independentistas de Cataluña, que huyeron del país para no someterse al control de los jueces. Campos también, por intentar aprovechar este acontecimiento e iniciar una causa general contra la monarquía parlamentaria de España.