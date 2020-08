Rebelión de los alcaldes de Més y de El Pi para evitar dar sus ahorros a Sánchez

Rebelión en los ayuntamientos de Mallorca. Los alcaldes de Més y de El Pi se plantan ante la Federación de Municipios (FEMP), ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e incluso ante la ley de su predecesor, la famosa ley Montoro. Ecosoberanistas y regionalistas rechazan el aval de la federación de municipios a los planes del Gobierno para tomar prestado los ahorros de los ayuntamientos y anuncían que no transferirán sus remanentes, que no cumplirán la regla de gasto y la salida de sus consistorios de la FEMP, lo que después de Deià garantiza ahora mismo la salida de una docena de municipios donde Més o El Pi suman mayoría.

Por un lado, el líder de los ecosoberanistas, Antoni Noguera, ha comparecido en rueda de prensa acompañado de los alcaldes de Llubí y Mancor, Magdalena Perelló y Guillem Villalonga, para denunciar la "estafa" a los ayuntamientos con el bloqueo primero y la requisa después de sus remanentes, por lo que ha advertido que a partir de ahora todos sus alcaldes desobedecerán la ley Montoro y utilizarán los remanentes que tienen inutilizados por ley en el banco: "No hemos analizado que supondrá, pero no podemos esperar más", ha explicado el alcalde de Mancor, si bien Noguera ha señalado que "nadie acabará en la cárcel por incumplir la regla de gasto".

Por el otro, los alcaldes de El Pi en asamblea han acordado declararse en rebeldía y no transferir sus ahorros al Gobierno, desobedeciendo el plan del Ministerio de Hacienda. "No permitiremos que nos roben el dinero de las islas y se los lleven a Madrid, y por lo tanto, no daremos ni un euro de los veinte municipios donde gobernamos al Estado", ha defendido el nuevo líder de los regionalistas, Antoni Amengual.



Mociones de ecosoberanistas y El Pi para salir de la FEMP

Desde Més, Noguera también ha denunciado "perversión de la Federación de Municipios por parte del PSOE" al avalar una propuesta, que, ha lamentado "no mira por los ayuntamientos", por lo que la formación ecosoberanista propondrá en todos los municipios la salida de la FEMP. Una salida que también han acordado proponer los alcaldes de El Pi.

El alcalde de Deià, Lluis Apesteguia, fue el primero en anunciar ayer el portazo al organismo nacional al no sentirse representado por el aval a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el uso los remanentes municipales. Una decisión a la que, con el anuncio de Més y El Pi, se sumarán aquellos municipios donde Més tiene mayoría absoluta, como Llubí, Mancor o Esporles, aquellos donde la tiene El Pi -Ariany, Banyalbufar y Costitx- y todos aquellos, cerca de una decena, donde regionalistas y soberanistas suman mayoría.

Desde el PP, su presidente, Biel Company, ha vuelto a insistir hoy en su rechazo a la requisa de los ahorros de los ayuntamientos y ha acusado a la Federación de Municipios de actuar como "una sucursal del PSOE", pero no está claro si los populares se sumarán a las iniciativas que presenten ecosoberanistas y regionalistas en los ayuntamientos.

La Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), ha convocado a todos los alcaldes de la isla esta tarde para abordar el plan del Gobierno para hacerse con los ahorros de los ayuntamientos.