Frente común contra la nueva amenaza de un recorte en el descuento aéreo

La patronal CAEB advirtió ayer de que "aplicar el recorte" al descuento de residente para transporte aéreo "dejará en la cuneta a los ciudadanos y empresas de Balears", a pesar de que "también financian con sus impuestos infraestructuras que facilitan la movilidad peninsular".

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, expresó su "más enérgica oposición" a la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre una posible alteración del sistema de subvenciones.

Planas afirmó que el descuento del 75% es "irrenunciable". "El Gobierno de España cometerá un imperdonable agravio comparativo que perjudicará a los ciudadanos y empresas de Balears frente a los del resto de comunidades peninsulares", avisó. CAEB también consideró "absurdo" condicionar el descuento del 75% a la renta de los ciudadanos "porque esta media no se observa ni en las carreteras, ni en las autopistas, ni en las conexiones ferroviarias y aeroportuarias en la península".

El pasado jueves, la AIReF hizo públicas las conclusiones del estudio Infraestructuras de transporte. El análisis constató un aumento del 12% en el precio de los billetes para volar entre Baleares y la península tras ampliarse la subvención al transporte aéreo de residentes. La AIReF ha propuesto sustituir la subvención actual del 75% del precio del viaje por una subvención de cuantía fija para cada una de las rutas, así como "estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de la subvención por niveles de renta de las ayudas públicas".

Por su parte, la Agrupación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) rechazó también la propuesta de cambiar el descuento del 75% por una subvención anual y subrayó que la compensación de los perjuicios de la insularidad es "innegociable".

Aviba criticó que la AIReF relacione las subvenciones al transporte interinsular y con la península con la renta de los beneficiarios y argumentó: "Esperemos que hagan lo mismo con los usuarios de las autopistas del estado y del AVE, a los cuales nuestros ciudadanos de Balears son contribuyentes". "Estamos totalmente en contra de una tarifa máxima que propone el ministerio de Fomento, ya que sería retroceder en unas compensaciones que ayudan a la recuperación económica que vamos a necesitar en estos próximos ejercicios", se indicó.



Vigilar a las aerolíneas

Para Aviba, el Gobierno debería vigilar la política de precios de las compañías aéreas en lugar de plantearse perjudicar a los usuarios, ya que son las aerolíneas las que "se han beneficiado del aumento de la demanda".

La patronal PIMEM manifestó su "total desacuerdo" con la propuesta de cambiar el descuento en los viajes para los residentes en Balears por una subvención anual, que tildó de "inadmisible" y de "agravio" para las islas.

Esta patronal advirtió de que cambiar el modelo vigente de descuento afectaría "muy negativamente a empresas y autónomos por los costes que supondrían los desplazamientos". Su presidente, Jordi Mora, aseguró que "los ciudadanos siempre cogen los vuelos más baratos y por lo tanto el consumo de estas ayudas es muy bajo".

El conseller de Movilidad, Marc Pons, insistió en que "no puede haber pasos atrás" en los objetivos alcanzados respecto al descuento de residente para el transporte aéreo y las mejoras en materia de conectividad. Pons aseguró que Baleares ha estado "en contacto con el Gobierno" y que éste les ha transmitido que la propuesta de la AIReF no es un planteamiento del Ejecutivo nacional. "El Gobierno estatal no está en la línea de modificarlo", apuntó en las redes sociales.