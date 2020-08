Tecnología para frenar las agresiones sexistas en las fiestas de la nueva normalidad

La pandemia de coronavirus ha conducido a una realidad con menos fiestas y contactos, pero aun así en esta nueva normalidad, "las agresiones sexistas no desaparecen". La consellera de Presidencia, Teresa Suárez, y la directora insular de Igualdad y Diversidad, Rosa Cursach, presentaron ayer la campaña 'No i Punt! Mallorca lliure d'agressions sexistes' de este año, adaptada al formato digital.

En las fiestas populares de Mallorca es habitual la instalación de paradas informativas de esta campaña, a la cual el Consell da apoyo desde el año 2017. Pero ahora, sin este tipo de celebraciones, ha sido necesario reajustarse a la nueva situación.

"Ahora el contexto ha cambiado, al igual que las fiestas y los espacios por donde nos movemos, pero no ha cambiado la realidad donde el machismo continúa estando vigente, por lo que no podemos bajar la guardia", señaló Suárez.

La nueva campaña apuesta por la tecnología y se centra en la colocación de carteles con un código QR en los espacios de ocio donde están acudiendo los jóvenes. En el enlace se podrá encontrar información sobre qué es una agresión sexista, cómo actuar si se sufre o se ve que se está produciendo y cómo diferenciar un abuso de otras situaciones como un asalto. Asimismo, la página muestra un vídeo dirigido a los agresores a modo de sensibilización y concienciación. "Muy a menudo se normalizan situaciones que son una agresión sexista y que no se identifican como tal, de modo que el agresor no sabe que está cometiendo un delito", explicó Rosa Cursach.

El objetivo del proyecto es recordar que "las mujeres tenemos que poder decidir cuándo y cómo queremos relacionarnos con los hombres", dijo la consellera. Y que cuando "te dicen no, es que no, y si no te dicen sí, también es no", añadió Cursach.

Los otros materiales de distribución también se han tenido que adaptar. "No es conveniente que haya folletos informativos", detalló la directora insular. Además, aparte de la cartelería, que se distribuirá a todos los ayuntamientos de la isla, se darán adhesivos con el código para colocar en comercios, espacios de ocio, espacios deportivos€ Incluso, estos materiales se personalizarán para cada municipio, con el logo de cada ayuntamiento y la leyenda 'Pueblo libre de agresiones sexistas'.

La consellera Teresa Suárez recordó la importancia de "crear entornos que ayuden a las mujeres y hombres a entender que en los espacios de ocio hay que mantener el respeto y fomentar la libertad de decisión".



Delitos contra la libertad sexual

Durante el primer trimestre de año, se registraron 97 delitos contra la libertad y la indemnidad sexual en Mallorca, según los datos del ministerio de Interior. "Es posible que para el segundo trimestre las cifras hayan bajado debido al descenso del turismo, sobre todo el turismo de excesos, pero también es posible que crezcan otros indicadores en temas de violencia", declaró Suárez.

Asimismo, Cursach apuntó que esta campaña "va más allá de lo que son las fiestas y el verano, porque los espacios donde se pueden producir agresiones sexistas se perpetúan durante todo el año". Y es que, según detalló, las agresiones sexistas "no solo se dan en los espacios públicos y de fiestas populares, sino a veces en espacios más reducidos en fiestas privadas, espacios que son aparentemente seguros".