Rechazo tajante del Govern a la posibilidad de eliminar el 75% de descuento de residente

La portavoz del Govern, Pilar Costa, dejó ayer claro el rechazo del Ejecutivo balear a la sugerencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de sustituir el descuento del 75% de residente de Balears y Canarias por una ayuda fija para cada una de las rutas y estudiar un reparto más igualitario limitando, por ejemplo, la cuantía de las ayudas por persona para contener la subida de los precios de los vuelos. Costa recordó que este descuento está recogido en la Ley y que es "un derecho" de los ciudadanos de las islas cuya necesidad de utilizar el transporte aéreo "no es un capricho". Además, consideró que "si hay una subida de precios" es porque las compañías aprovechan el descuento de residentes, "es ahí donde hay que poner la lupa por parte del Gobierno central".

La AIReF sugirió el jueves que las subvenciones a los billetes de avión de los residentes de Baleares y Canarias sean a cuantía fija, y que se estudien mecanismos para que se distribuyan de forma más igualitaria por niveles de renta, afirmando que el aumento de la bonificación al 75% se ha traducido en un incremento significativo en el precio general de estos trayectos. Poco después, el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, reconocía acoger "con interés" todas estas sugerencias y, en lo que se refiere a la posibilidad de suprimir el descuento del 75% a los residentes, afirmaba que "no lo descartan".

Así, el descuento de residentes vuelve a estar en peligro. Ayer, tras el Consell de Govern, Costa dejó claro que el Ejecutivo balear se opondrá a medidas en este sentido. Insistió en que el descuento de residente está incluido en el Régimen Especial de Balears y se encuentra "plenamente en vigor". La portavoz del Govern recordó que se trata de una bonificación para compensar la insularidad y que el transporte aéreo "no es un capricho", sino una necesidad.

PP y Cs se oponen



Tras las declaraciones de la AIReF, las reacciones políticas no tardaron en llegar. Por un lado, el portavoz suplente del PP en el Parlament, Antoni Costa, avisó que su grupo "no aceptará nunca que se recorte el 75% de descuento de residente". "No consentiremos ningún recorte en el descuento de residente, porque no es un privilegio, sino un derecho que nos iguala con el resto de españoles", sostuvo Costa.

En la misma línea se pronunció la formación naranja, que vinculó la propuesta de la AIReF al "nulo peso de Armengol en el Gobierno de Sánchez". "Juntar los usos de los viajes por cuestiones laborales o profesionales, sanitarias, familiares y vacacionales en una encuesta para discernir la adecuación o no del descuento de residente es un ejemplo del desconocimiento total de la sociedad insular", espetó Marc Pérez-Ribas.