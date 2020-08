La ministra Díaz: los ERTE seguirán "volcándose" con Baleares

Los trabajadores sin "temporada turística"en Baleares no tienen "por qué quedarse sin protección. La ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, se ha comprometido este sábado, desde el Consolat de Mar, a alargar los ERTE y "seguir volcándose" con el archipiélago. También ha anunciado que la Mesa de Diálogo Social nacional se trasladará a la isla a finales de agosto o principios de septiembre para decidir el futuro del sistema de protección laboral, aquí "in situ" porque un sistema de protección tan fuerte "no hay que dejarlo caer".

Díaz, acompañada por la presidenta Francina Armengol, ha comparecido tras reunirse con patronales, sindicatos y otros miembros del Govern balear. El esperado anuncio del alargamiento de los ERTE hasta diciembre o incluso Semana Santa no se ha producido, sin embargo, tanto las patronales CAEB y PIMEB como los sindicatos se han manifestado satisfechos porque el futuro de las medidas de protección para los trabajadores se van a tomar desde Mallorca en ese encuentro que ha anunciado la ministra de Trabajo y traerá a las islas al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los líderes nacionales de CCOO y UGT.

"Nos vamos a seguir volcando con Baleares", comunidad de la que dice la ministra "conocemos bien su singularidad" y en este sentido se ha referido a los fijos discontinuos. Con 104. 000 trabajadores en ERTE "todavía" en el archipiélago, es la CCAA que está tardando más en reincorporar a su masa laboral al mercado, solo un 40 % frente al 70 % en otras regiones españolas.

Yolanda Díaz ha remarcado que los trabajadores de las islas que están enfrentando un verano sin temporada turística "no tienen por qué quedarse sin protección". Les lanza un mensaje de seguridad, al igual que a los empresarios, porque "no tiene sentido diseñar un mecanismo" con "ingentes" recursos públicos "para dejarlo caer en el último trimestre", sobre todo cuando no estaban previstas decisiones "exógenas", como el veto del Reino al turismo en España.



"Sufriendo mucho"

La presidenta Armengol, que ha presidido la Mesa de Diálogo Social de Baleares, en la que ha participado Yolanda Díaz, ha declarado que en este encuentro, al igual que en la conferencia de presidentes autonómicos del viernes, ha vuelto a reclamar "la flexibilización" de los ERTE para que los trabajadores puedan salir y entrar y que se alarguen hasta el inicio de la temporada de 2021. Como siempre, la socialista ha insistido en que ahora es necesario que el resto de España sea "solidaria" con Baleares, como lo fue antes la comunidad, porque "está sufriendo mucho" por la caída del turismo internacional y "el mazazo" del Reino Unido.

En la reunión con la ministra Díaz han participado la presidenta la CAEB, Carmen Planas; el presidente de la PIMEB, Jordi Mora; el secretario general de CCOO, José Luis García, y el miembro ejecutivo de UGT Antonio Copete. Por parte del Govern el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez; el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago.

Antes de empezar la reunión, la ministra Díaz ha firmado el libro de honor y la presidenta Armengol le ha hecho entrega de una litografía.