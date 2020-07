Reino Unido estudia hacer test a los viajeros para reducir la cuarentena

El Gobierno británico estudia la posibilidad de hacer análisis a los viajeros obligados a hacer cuarentena por proceder de países con riesgo de Covid-19 a fin de reducir el periodo de aislamiento de 14 días, según indicó ayer el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Hancock dijo, no obstante, en declaraciones a la BBC, que no prevé cambios "inminentes", debido a que es una cuestión "importante" y "esencialmente científica" que debe ser sopesada. Hasta que ese estudio no haya concluido, se mantendrán los catorce días de cuarentena obligatoria a los viajeros llegados de países como España (excluida el pasado fin de semana de la lista de territorios seguros), y no habrá cambios hasta que se demuestre que estos pueden aplicarse "de forma segura", afirmó.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró ayer que el Gobierno británico ha dado un plazo de diez días para la revisión de la cuarentena impuesta para los viajeros procedentes de España y anunció que el Gobierno ya ha presentado corredores turísticos seguros con el objetivo de "levantarla antes". "Nos han dado un plazo de diez días para la revisión", señaló la ministra en una entrevista en Onda Cero, en la que afirmó que ésta es una medida "temporal" que espera que se levante tras presentar los corredores turísticos seguros.

No obstante, Maroto señaló que la voluntad del Ejecutivo español es que Reino Unido "adelante esa decisión", ya que los datos epidemiológicos de zonas vacacionales donde los británicos suelen viajar están "con bajo riesgo" e incluso "mejor" que el territorio británico, como en Balears, Canarias, Comunidad Valenciana o Andalucía.

Maroto criticó que el criterio del Gobierno británico para imponer la cuarentena a los viajeros españoles fuera en base a la incidencia acumulada en toda España y no por zonas o según la incidencia en el sistema nacional de salud, que según Maroto "actualmente no tiene presión". Y es que, tal y como argumentó, solo tres comunidades autónomas concentran más del 70% de todos los casos. Por ello, aseguró que desde el Gobierno han intensificado las relaciones con el Reino Unido trasladando "toda la situación epidemiológica desagregando por zonas".

La ministra admitió que desde el Gobierno están "preocupados", pero siguen trabajando para poder tener una temporada turística que anticipa "difícil" pero que espera que responda al esfuerzo que ha hecho el sector para posicionar a España como un "destino seguro".

La ministra también defendió ante EasyJet y Jet2 la necesidad de implantar corredores turísticos seguros entre España y Reino Unido para reactivar el sector turístico y dar "confianza" a los viajeros británicos. La ministra continúa celebrando reuniones de trabajo con agentes y empresas turísticas afectadas por la decisión del Reino Unido de imponer una cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de España ante el aumento del número de casos de coronavirus en el país.

Según el Ejecutivo, los operadores turísticos han trasladado en la reunión su preocupación por la decisión del Gobierno británico y el impacto que tiene en sus empresas y comparten la decisión del Gobierno de abrir estos corredores.

La ministra se comprometió a mantener reuniones periódicas con los turoperadores para analizar la evolución del mercado británico y compartir información sobre la situación epidemiológica de España y sus autonomías.



Trabajo de Exteriores

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, señaló ayer que, además de los contactos políticos que el Gobierno mantiene con el Reino Unido, también se están produciendo contactos técnicos en los que se están facilitando cifras sobre la situación de la pandemia en España para "generar una situación de confianza". La titular de Exteriores ha dicho que este mismo miércoles se celebró una sesión técnica para informar al Reino Unido.

La ministra afirmó que tanto la titular de Turismo como ella se están "volcando" para mostrar que España "es un país seguro y que como todos los demás países europeos está sufriendo rebrotes", pero que esos rebrotes "están controlados, gestionados, identificados y aislados". "Esta va a ser la nueva normalidad hasta que no encontremos una vacuna o un tratamiento. En nuestro país lo estamos haciendo de una manera responsable, rigurosa y transparente", enfatizó.