Rechazada la petición del PP de que Armengol comparezca en el Parlament por el caso de la Autoridad Portuaria

La Junta de Portavoces del Parlament ha rechazado esta mañana, con los votos de los partidos del Pacto, la comparecencia de la presidenta Francina Armengol que solicitaba el PP para dar explicaciones por el caso de la Autoridad Portuaria.

El rechazo se ha producido después de que hoy el Govern decidiera el cese al frente de la autoridad Portuaria de Joan Gual de Torrella, imputado en el caso, que se hará efectivo en el Consell de Govern del próximo viernes, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa.

La Junta de Portavoces tenía previsto reunirse el pasado miércoles para decidir sobre la petición del PP, pero el PSIB no logró atar el compromiso de sus socios de legislatura de Podemos y Més de que se rechazaría la solicitud, ante la falta de decisión para la destitución de Gual de Torrella, por lo que el presidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs, decidió retrasarla hasta hoy.

En las últimas horas las presiones de Podemos y Més a Armengol y al PSIB se intensificaron hasta desembocar en la comunicación de Gual de Torrella al Govern de que ponía a disposición su cargo, después de que el miércoles no presentara su dimisión ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Esta mañana, antes de la Junta de Portavoces, Pilar Costa anunciaba la decisión del Govern. Al acabar la Junta, Alejandro López, de Podemos, ha resaltado que una vez que el Govern ha adoptado esta decisión, "no tiene sentido la solicitud del PP de que comparezca Armengol para hablar sobre un caso que está bajo secreto de sumario sobre una entidad como la Autoridad Portuaria, en la que la única competencia del Ejecutivo balear es la del cese o nombramiento de su presidente", ya que la gestión depende del ministerio.