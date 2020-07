Los pasajeros del aeropuerto Son Sant Joan, sin carritos este fin de semana

Los trabajadores de los carros de equipaje del aeropuerto Son Sant Joan inician hoy su huelga indefinida por las condiciones laborales. La empresa concesionaria de este servicio en el aeropuerto retirará los carritos de la terminal entre hoy y el domingo. De esta manera, los pasajeron que viajen este fin de semana se encontrarán sin ningún carro disponible.

Los trabajadores, representados por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de las Illes Balears (SITEIB), criticaron "la mala gestion" de esta empresa. Según explicaron, "les obligan a realizar funciones que no les pertenece" y a "cambiar los horarios de trabajo".

Asimismo, se quejaron por la sobrecarga de trabajo por no sacar del Erte a todo el personal y por no suplir las bajas. Y es que denuncian que no pueden garantizar la desinfección de los 800 carritos solo con los once trabajadores de los 40 que forman la plantilla.

SITEIB acusó a la empresa concesionaria de "no respetar las medidas de seguridad respeto al Covid", y que, junto a Aena "están atentando contra la salud pública al no realizar la desinfección de los carros".

La huelga comienza hoy a la una y media de la tarde y se extenderá a todos los fines de semana, de viernes a domingo, de manera indefinida.