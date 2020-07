Fernando Simón: "Pido disculpas si se ha sentido ofendido" el sector turístico

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pidió ayer disculpas al sector turístico por sus declaraciones, en las que afirmó que las recomendaciones de que los turistas no viajaran a España "supone un riesgo que nos quitan". "No es que tengamos que evitar que vengan turistas pero eso no quiere decir que tengamos los riesgos que van asociados, igual que otros deben valorar los riesgos que puedan estar asociados a los turistas españoles", argumentó Simón, al tiempo que añadió: "Si se siente ofendido, pues lo siento mucho y pido disculpas".