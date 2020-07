La ONCE generó 388 empleos en Baleares el año pasado

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) creó empleo para 388 trabajadores y trabajadoras durante 2019 en Baleares. Asimismo, realizó 25 contratos indefinidos a vendedores de loterías. Con esta cifra, son ya 788 empleados de la ONCE en el archipiélago.

El dato lo ha ofrecido esta mañana el delegado territorial de Baleares, Josep Vilaseca, en la presentación del Informe de Valor Compartido 2019. Vilaseca destacó que ONCE es "el primer empleador del mundo de personas con discapacidad, y el 58% de nuestra plantilla está integrada por estos trabajadores". Es el caso de José Manuel Gómez, vendedor de los productos de la ONCE desde hace cuatro años: "Hace un año firmé mi contrato indefinido y tengo la seguridad de que el día de mañana no me va a faltar el trabajo".

Los ingresos por venta de productos de lotería crecieron un 2,02% en Baleares el pasado 2019. Además, en las islas la organización aprobó durante ese año 30 proyectos de formación, accesibilidad y empleo para personas con discapacidad.

El vicepresidente del consejo territorial de Baleares, Antoni Sorà, ha destacado el esfuerzo de la organización durante esta pandemia: "Hemos estado próximos a las 72.000 personas ciegas afiliadas a la ONCE, que han tenido múltiples dificultades en esta situación". "Ha sido duro para nosotros y hemos vivido con mucho miedo, incertidumbre e inseguridad", ha detallado Maribel Santos, trabajadora en una lavandería que pertenece a las empresas del Grupo Social ONCE y que presta servicios de limpieza a muchos hospitales de Mallorca. "Tuvimos que enviar a 54 personas a ERTE y dejar solo a 40 personas", explicó Santos.

En Baleares, la organización presta servicio a 1.276 personas ciegas, especialmente a las 53 personas mayores que viven solas. Además, Sorà ha recalcado la cobertura a 157 estudiantes de Baleares que han finalizado con éxito el curso mediante las aulas virtuales. "También hemos intensificado el tema de voluntariado para ayudar a las personas con movilidad reducida", ha explicado el vicepresidente.