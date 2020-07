La innovación empresarial, la clave para la reactivación económica de Baleares

La pandemia provocada por el coronavirus ha dejado en Balears "la peor crisis que hemos tenido nunca". Ante una situación tan "devastadora", los emprendedores de las islas se han visto obligados a reaccionar con determinación para salvar sus negocios. Por este motivo los empresarios han innovado más que nunca, de hecho el 61% ha visto nuevas oportunidades de negocio, tanto es así que un 27% ya ha cambiado de modelo de negocio. Así lo refleja el informe La situación del emprendimiento en Balears ante la crisis de la Covid-19, una investigación en la que ha participado el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social (LEIS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y que forma parte de una encuesta de ámbito estatal realizada por la red GEM Observatorio del Emprendimiento en España.

"Nunca ha habido tanta innovación, tanta identificación de nuevas oportunidades y tampoco tanta colaboración, lo que se puede considerar como una semilla de recuperación, de reactivación e incluso de reconfiguración del modelo económico que tenemos en Balears", explicó ayer el director de LEIS y coordinador del estudio en las islas, Julio Batle, durante la presentación del mismo en la UIB. Batle criticó que todavía no se esté trabajando en esta reflexión sobre el cambio de rumbo que necesita el archipiélago. "No se está viendo un esfuerzo sistemático por reconfigurar y entre todos pensar el modelo económico que queremos y que se ha visto que es más vulnerable de lo que podíamos imaginar. Que no haya debate sobre eso es muy inquietante", matizó.

La información obtenida procede de una encuesta realizada entre el 20 y el 30 de abril de 2020 - en pleno confinamiento – a 274 emprendedores de las islas con más de tres años y medio de actividad, y pone de manifiesto que el 84,2% de los encuestados mostraron una preocupación generalizada por el impacto que pudiera tener la crisis en los próximos meses, es decir, hasta octubre, sobre todo porque casi la mitad de ellos (40,1%) ha tenido que paralizar su actividad a causa de la Covid.



Teletrabajo, una vía de escape

Por otro lado, es necesario resaltar que el 41,6% pudo continuar con su negocio gracias a la modalidad del teletrabajo. Este hecho convierte a la tecnología en un salvavidas para las empresas. De hecho se trata de uno de los cambios más relevantes en la forma de trabajar que se ha experimentado en todos los ámbitos de la economía. Eso sí, lo han podido aplicar sobre todo emprendedores que dan servicio a empresas, ya que la mayoría de los que están especializados en el servicio al consumidor (70%) se han tenido que enfrentar al cierre temporal de sus negocios.

No hay que olvidar, por lo tanto, que, como señaló Batle, "el estudio refleja una situación devastadora nunca vista" y que el impacto de la Covid-19 en los negocios ha sido negativo o muy negativo para el 85% de los encuestados. Este informe, además, pone en el punto de mira a las administraciones públicas, a las que los emprendedores de Balears reclaman medidas extraordinarias de apoyo como la financiación o incluso la eliminación de las trabas burocráticas.



¿Cómo reactivar la economía?

Las soluciones que plantean los expertos ante la información obtenida con esta investigación se basan en la innovación y la cooperación.

"Nunca habían trabajado tanto juntos la Administración pública y la empresa privada como en esta crisis, sobre todo en turismo, y es una dinámica que debería instaurarse", resaltó el profesor de Economía. Los expertos señalan que la gran dependencia del turismo que tiene Balears crea una gran incertidumbre en los empresarios, por ello proponen una reconfiguración del sector. "Existen nichos emergentes de gran atractivo y relevancia para el archipiélago", apuntan, como pueden ser el senderismo, los deportes acuáticos o el turismo de aprendizaje, que, explican, "pueden complementar paulatinamente a los segmentos ya existentes, lo que con el tiempo podría incidir sobre cuestiones que el modelo actual ha ignorado", como puede ser la sostenibilidad, el capital social o la gentrificación.

Por ello Batle consideró que "es tiempo de emprendedores", ya que en estos sectores emergentes en turismo será requerido un gran número de nuevos empresarios.