Condena unánime a las palabras de Fernando Simón

Una condena unánime, con mayor o menor visceralidad, desde el mundo empresarial y el político, es lo que provocaron ayer las declaraciones de Fernando Simón, en las que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias agradeció que países como Bélgica o el Reino Unido desincentiven los viajes a España porque así se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados.

La presidenta Francina Armengol expresó su discrepancia con el portavoz sanitario del Gobierno de Pedro Sánchez. "No comparto la reflexión de Fernando Simón. La media de contagios en Reino Unido no es tan extrema como para decir que es mejor que no vengan", aseguró la socialista cuando fue interpelada al respecto al ser entrevistada en diversos medios nacionales.

Por su parte, el conseller de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela también reconoció discrepar con las palabras del coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. "No estoy de acuerdo porque lo que hay que hacer es defender cómo hacerlo en condiciones de seguridad", dijo Negueruela. "El mensaje no es de que no vengan, es de que se haga con seguridad", insistió y recordó que Balears fue la primera comunidad que decidió que no se reabrieran las discotecas e incluso cerró las calles que "tuvieron excesos".

Para la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, "los mensajes de personas reconocidas dentro del ámbito español tienen que ser claros, positivos y no entorpecer la actividad económica". Frontera tildó de "desafortunadas" las declaraciones de Fernando Simón.

"Sencillamente impresentable" es para Gabriel Escarrer que el portavoz epidemiólogo del Gobierno haga "manifestaciones "sin fundamento científico alguno y a nuestro juicio con temeridad". El consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de Meliá dice que "el sector turístico español se encuentra dolido, impotente e indignado, y nos hubiera gustado que en lugar de esta reacción, hubiera aportado argumentos científicos contra la injusta y dañina decisión adoptada por el Gobierno británico".

Desde Exceltur, "sorprenden las inaceptables declaraciones del Dr. Simón, alegrándose y agradeciendo las a su decir, muy acertadas decisiones tomadas por Bélgica y Reino Unido, a pesar del descalabro que generará para el turismo y el empleo y los más de 10.000 millones de pérdidas de valor, que ha supuesto a las empresas turísticas españolas cotizadas en Bolsa".



"Destitución inmediata"

"Nunca nos habíamos sentido más desamparados por una persona, que en sus intervenciones en nombre del 'Gobierno de España', avalase la sinrazón de unas decisiones externas que afectan al turismo, en parte causadas por unas explicaciones oficiales mal expuestas y/o una manifiesta falta de voluntad para contraargumentarlas, con datos, que pudieran neutralizarlas", sostiene José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo.

La Mesa del Turismo, que aúna a empresarios y profesionales del sector fue más allá, al sentirse"profundamente" indignados. Reclaman"la destitución inmediata" de Simón". Su presidente, Juan Molas, anteriormente líder de la patronal hotelera española CEHAT ,considera que sus declaraciones "son totalmente intolerables" y no puede entender "cómo una persona que demuestra este profundo desconocimiento acerca de la economía y el funcionamiento de un país puede ocupar un puesto político que pagamos todos los españoles".

Desde el PP, Javier Maroto, ayer en Menorca junto a Biel Company, dijo que Sánchez ha sido incapaz de explicar que en Balears y Canarias "hay menos coronavirus" que en Reino Unido.