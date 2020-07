Los mejores estudiantes de la selectividad 2020 | "La clave: esfuerzo y disciplina"

Los mejores estudiantes de la PBAU. La Universitat de les Illes Balears rindió un emotivo homenaje a los estudiantes que obtuvieron la mejor nota en la Selectividad de 2020. Maria Alemany, de Eivissa, sacó la mejor calificación: un 9,88. Por otro lado, Elisabeth Godoy fue la mejor en Mallorca con un 9,85 y Blanca Triay, en Menorca, con un 9,69. A partir de ahora, estos alumnos emprenderán el vuelo hacia la universidad

La Universitat de les Illes Balears realizó ayer un acto de homenaje a los diez alumnos con las mejores notas de la Selectividad 2020. Una ceremonia que fue presidida por el rector de la UIB, Llorenç Huguet, acompañado de la vicerectora de estudiantes, Rosa Isabel Rodríguez, y donde también estuvieron presentes los familiares de los alumnos.

En una situación tan complicada como la actual, el hecho de obtener la mejor nota de Selectividad es motivo de orgullo para todos los estudiantes. Este año la mejor calificación la consiguió Maria Alemany, alumna del IES Macabich de Eivissa, con un 9,88 en la nota de acceso. Cuando se enteró de que había conseguido esta recompensa no se lo podía creer: "Cuando me dijeron que era la mejor de Eivissa no me lo creía pero cuando me han avisado de que era la mejor de Balears me he quedado alucinada".

Con una nota tan alta podría haber entrado en alguna carrera como Medicina o Ingeniería, pero esta estudiante es una apasionada de los idiomas y realizará un doble grado de estudios ingleses y traducción: "Desde siempre me ha gustado leer y escribir en otros idiomas, ver series, y me parece muy entretenido. Considero que es la carrera perfecta para mí". Un doble grado que realizará fuera de las islas: "Lo haré en Córdoba porque es el único lugar donde se llevan a cabo estos estudios. Me hubiera gustado hacerla aquí pero no tenía esa posibilidad".

Una rama, la de la traducción, totalmente distinta a la que quiere estudiar Elisabeth Godoy, que con un 9,85 fue la segunda mejor nota en las pruebas de acceso en las islas y la mejor calificación de Mallorca. Esta alumna del IES Puig de sa Font quiere hacer Psicología para descubrir y analizar el comportamiento del ser humano: "Lo que me interesa es el PIR o la neuropsicología, dependerá de cómo se desarrolle la carrera".

La llave del éxito

Para Elisabeth, la clave del éxito reside en el trabajo diario y el esfuerzo: "La constancia y la voluntad de sacrificarse es algo muy importante. No hay que pensar en que si no puedo lo dejo, hay que seguir, poner tu máximo esfuerzo y a partir de ahí se puede sacar".

Una idea que corroboró Blanca Triay, la mejor nota de la Selectividad en Menorca con un 9,69 (IES Josep Maria Quadrado): "En mi caso hice un calendario a propósito para las pruebas, especialmente para las dos últimas semanas de preparación. También realicé muchos exámenes de otros años. Hay que construir un buen sprint final y así repasar todo". Aunque no es sólo la disciplina la llave que abre las puertas de la Universidad. También se necesita dejar de lado los apuntes y distraerse con otras cosas. "Hay que tener disciplina pero también es importante salir con tus amigos para despejarte", afirmó Alemany.

Selectividad atípica

Un hecho, el de salir de casa con los amigos, que durante la preparación de esta Selectividad ha sido misión imposible. Una prueba de acceso que fue atípica, tanto a la hora de estudiar como a la hora de afrontar los exámenes. Un protocolo sanitario, con turnos de entrada y salida y medidas higiénicas para todos los alumnos. Incluso con nuevas sedes como la Antigua Terminal del Aeropuerto o el Velódromo, lugar donde tuvo que presentarse Ana Bibiloni, la quinta mejor nota de toda Balears, 9,76, ( Colegio Luis Vives). "Hice el examen en el Velódromo y de hecho no había ni aulas, eran áreas con mesas. Fue bastante raro hacerlo allí pero hay que adaptarse a la nueva realidad", aseguró la alumna.

Otra de las principales problemáticas durante estas pruebas de acceso fue la forma en la que los alumnos tuvieron que prepararse. No pudieron acudir a clase y perdieron el ritmo de estudio, teniéndose que preparar así temario por su cuenta. De esta forma lo analizó la alumna con mejor nota, Maria Alemany: "Al principio fue duro porque cada profesor tiene un ritmo distinto. También tuve que adaptarme al uso de las nuevas tecnologías para poder comunicarme con los docentes, con herramientas como Skype o otras aplicaciones".



Notas de corte

Frente a estas dificultades, la UIB optó por ayudar a los alumnos con más opciones en las pruebas y reducción del temario en algunas asignaturas. Aunque esto provocó que muchos se presentaran a las pruebas para subir nota (casi un 14% más de inscritos), y así, el acceso a las carreras de cara al próximo curso se complicó. De hecho, la mejor nota de Mallorca, de Elisabeth Godoy, está en la lista de espera: "En mi caso no he entrado en la primera lista de Psicología porque no he hecho asignaturas que me ponderasen. Pero estoy en una posición buena para entrar en los próximas listas de admisión". Un hecho del que también opinó Triay: "Como durante este año mucha gente ha subido uno o dos puntos con la evaluación online pues los estudiantes que tenían mejor nota se ha visto perjudicados".

Al acto también asistió Antoni Fuentes, uno de los primeros estudiantes en conseguir la medalla de bronce en la fase nacional de la Olimpiada de Matemáticas 2020. Para el alumno fue una grata sorpresa este premio: "No me lo esperaba para nada, me quedé muy contento y fue toda una sorpresa. Salí con buenas sensaciones, pero la verdad que fue una alegría para mí y para toda mi familia. De las 36 medallas que repartían conseguí la última de bronce, la obtuve por los pelos".

En definitiva, una Selectividad muy diferente a las que se habían producido hasta ahora, con unas dificultades añadidas a las que los alumnos han tenido que hacer frente y superar. Pase lo que pase, estos estudiantes serán recordados por obtener las mejores notas de las pruebas de acceso a la Universidad en la época del coronavirus. Algo que jamás olvidarán.