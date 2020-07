Las detenciones en la cúpula marcarán el consejo de administración del próximo miércoles

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) celebrará el próximo miércoles un consejo de administración marcado por la detención de su presidente, Joan Gual de Torrella, y otros cuatro directivos de este organismo durante una operación anticorrupción que tuvo lugar el pasado jueves. La cúpula de la APB quedó en libertad con cargos, tras los registros que se prolongaron durante horas en las sedes de Palma, Eivissa y Maó, en una investigación declarada secreta, que ha sido iniciada por el Juzgado de Instrucción número de 3 de Palma y la Fiscalía Anticorrupción.

"No parece prudente irnos de vacaciones sin una valoración política de la entidad", reconoció ayer a este diario Antoni Alorda, dirigente de Més y miembro del consejo de administración de la APB, en el que figuran dos consellers, la titular de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, que ayer declinó hacer declaraciones, y Marc Pons, de Movilidad y Territorio.

"Tengo una información muy limitada, ya que la investigación está bajo secreto de sumario, así que no tengo mucho que decir, pero entiendo que el consejo de administración se ha de celebrar lo antes posible para que reflexionemos. Tenemos que garantizar la máxima colaboración en la investigación. Se tiene que aclarar todo y hay que apostar por un plus de transparencia, que ya hay, en las decisiones de la Autoridad Portuaria", señaló Alorda. En opinión del político nacionalista, "hay que depurar responsabilidades, valorar y escuchar qué elementos hay sobre la mesa, esperamos que todo se aclare", y añadió: "Yo no tengo elementos para sospechar de una conducta inadecuada" en el seno de la Autoridad Portuaria.

A la reunión del próximo miércoles también están convocados José Escalas, José Luis Roses, Ana Marín, José Llorca, Rosa Ana Morillo, Bàrbara Rebassa, Héctor Pons, Rafael Ruiz, Alejandra Ferrer, Antoni Mercant, Carmen Planas, Miguel Capó, Maria Antonia Ginard, Dolores Ripoll y Neus Truyol, quien no quiso hacer "ningún comentario" a este diario.

Ademas de Gual de Torrella, fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad con cargos el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver (presidente de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de las Illes Balears, APEAM); el director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe del Área de Explotación y Servicios Portuarios, Fernando Berenguer; y el jefe de departamento de Explotación Portuaria, Armando Parada.

Joan Gual de Torrella fue nombrado presidente de la APB en agosto de 2015 en sustitución de Alberto Pons Fernández.