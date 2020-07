Armengol mantiene a Gual pese a la exigencia de Podemos de que le cese

Podemos y Més, socios del PSIB en el Govern, aumentaron ayer la presión sobre la jefa del Ejecutivo y líder socialista, Francina Armengol, para que decida ya la destitución de Joan Gual de Torrella, imputado por presunta corrupción, como presidente de la Autoridad Portuaria. La petición ayer más contundente fue la de Podemos cuya secretaria general y consellera de Agricultura, Mae de la Concha, se puso en contacto con Armengol para pedirle claramente que decidiera ya la salida de Gual de Torrella. Desde Més, su líder, Antoni Noguera, afirmó que aún no ha trasladado una petición en este sentido a la espera de que la Ejecutiva del partido lo decida, lo que podría ocurrir mañana. No obstante, Noguera dejó claro un mensaje a la presidenta: "No puede tener una doble vara de medir". Al cierre de esta edición, Armengol no había adoptado la decisión exigida por Podemos.

Desde el Govern se mantuvo ayer el silencio por el que ya optó el viernes, a pesar de la presión en especial de Podemos, cuando la portavoz del Ejecutivo, la socialista Pilar Costa, no quiso pronunciarse escudándose en que el Govern desconocía lo que se estaba investigando y que sólo sabía lo que había trascendido a través de los medios de comunicación.

Aunque el nombramiento del presidente de la Autoridad Portuario lo efectúa el ministerio de Fomento, lo hace a propuesta del Govern, pero Costa consideró "prematuro" decidir sobre la continuidad de Gual de Torrella con el mismo argumento de la falta de información. Ayer, 48 horas después de las detenciones y cuando los cinco directivos de la Autoridad Portuaria detenidos quedaban en libertad con cargos, incluido Gual de Torrella, desde el Govern se remitieron a lo dicho el viernes.

Para Podemos, la situación exige la destitución de Gual de Torrella. "Respetando la presunción de inocencia, hasta que lo ocurrido no esté claro debe apartarse del cargo por lo q ue hoy mismo (por ayer) llamaré a Armengol para que pida al ministerio que lo destituya", declaró De la Concha antes de contactar con la presidenta. La líder de Podemos recordó que su partido ya se opuso en 2015, sin éxito, a que Gual de Torrella fuera el elegido, al considerar que su perfil era propio de lo que entonces los morados denominaban "casta".

Noguera, por su parte, valoró el trabajo de Gual de Torrella al frente de la Autoridad Portuaria, que "es una institución muy compleja con contratos millonarios" y consideró que Més aún necesita tener más información. No obstante, dejó claro que, con los datos de los que ya se dispone, "Armengol no debe tener una doble vara de medir, ya que sabemos cómo se ha comportado con otros partidos", recordando la destitución en 2017 de Ruth Mateu, de Més, como consellera por los contratos a dedo al director de campaña del partido.