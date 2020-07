El Govern solo actuará si Alemania le pide información sobre el caso

La conselleria de Salud del Govern balear no ha recibido ninguna notificación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón sobre un caso de contagio por coronavirus de una familia alemana que había pasado sus vacaciones en Mallorca. La noticia se publicó ayer en el diario alemán Bild, e indica que una pareja y sus dos hijas dieron positivo tras unos días en la isla.

El Govern no actuará mientras no sea requerido por el CCAES, organismo que, en su caso, recibirá el aviso de las autoridades alemanas. Fuentes de la conselleria aseguraron que todavía no se ha producido esa notificación, por lo que aún no se puede establecer que el foco del contagio haya sido Mallorca.

De acuerdo con Salud, cuando se produce un caso de este tipo, las autoridades sanitarias del país donde se ha detectado el contagio, en este caso Alemania, deben informar al Ministerio de Sanidad para poder iniciar el protocolo y realizar un estudio de contactos. En este caso, el CCAES que dirige el epidemiólogo Fernando Simón, organismo que centraliza los rastreos de casos en el extranjero.

El Govern balear explicó que si en las próximas horas la CCAES se pone en contacto con ellos, se iniciará un protocolo para rastrear la ruta que siguió la familia alemana, el hotel donde se alojaron, los restaurantes a los que acudieron y las personas con las que contactaron.



Armengol pide más controles

La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró ayer que el ejecutivo balear está trabajando para tener más controles de entrada a las islas y mejores sistemas de rastreo. "Junto a Canarias, fuimos la comunidad que primero pedimos el cierre de puertos y aeropuertos", declaró.