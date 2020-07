La Policía Nacional levanta 10 actas en Palma el primer día de multas por no usar mascarilla

Entre las 8 de la mañana de ayer y las de hoy, la policía ha levantado 44 actas por no usar la mascarilla o no llevarla correctamente en el primer día de multas por no usar esta protección. Del total, diez han sido en Palma y una en Ibiza por parte de la Policía Nacional.

Por otro lado, la Policía Local de los diferentes municipios denunció otras 33 infracciones: 26 en Ibiza, seis en Ciutadella y una en Maó.

Las actas se enviarán a un departamento de instrucción que estudiará cada caso e impondrá la cuantía adecuada, que puede situarse entre los 25 y los 100 euros. En general, en este primer día de multas, la población ha tenido una respuesta positiva hacia la nueva normativa, y salvo algunas excepciones, han respetado esta obligación.