Manifiesto de miembros de Podemos contra la deriva del partido en Baleares

Un grupo de 26 afiliados de Podemos de Balears hizo ayer público un manifiesto ante la asamblea autonómica de la formación, prevista para octubre, para pedir un partido "rojo, verde y morado, unido, diverso y plural", en el que critican con dureza la deriva del partido en las islas e inciden en la necesidad de cambios organizativos, poniendo como ejemplo "errores" de calado como el plus de 22.000 euros de altos cargos de las otras islas que trabajan en Mallorca.

En el manifiesto afirman que Podemos en las islas "ha perdido por el camino gran parte de su apoyo, de su talento, de su militancia, de sus bases y de su diversidad", con "errores propios de los partidos de la vieja política" como "ciertos complementos salariales a cargo de los presupuestos públicos".

"Nos hemos convertido en un partido sin estructura que facilite la participación donde quien gana la dirección expulsa de la vida interna a los compañeros que aportan un punto de vista político diferente, que no contrario, o que apuestan por otro modelo organizativo", afirman los firmantes del manifiesto. Añaden que un partido "de cargos públicos sin base territorial, social e interna organizada, que no rinde cuentas y que no se relaciona con la sociedad civil, sólo sirve para ser comparsa institucional en el mejor de los casos y para desaparecer de las instituciones en el peor".

Además, arremeten contra el "mallorcacentrismo" y plantean que en la próxima asamblea autonómica se garantice un Podemos que suponga "la supervivencia del actual pacto de gobierno progresista balear la próxima legislatura" lo que pasa por reconducir las políticas en el Govern y "ser parte del escudo territorial necesario para que los intentos de sacar vía Lawfare a Unidas Podemos del Gobierno español no triunfen", en referencia a la judicialización de la política contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias.

Entre los firmantes del manifiesto están la abogada y miembro del Comité de Garantías de Podemos Aina Díaz y la exconsellera insular de Medio Ambiente Marilena Tugores, además de miembros de anteriores candidaturas del partido que se enfrentaron en primarias.