La movilidad eléctrica se ampliará en Baleares con el dinero de la ecotasa

El Govern da luz verde a 155 proyectos financiados con el fondo del Impulso del Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, lo que suponen 250 millones en inversiones. El acuerdo se ha llevado a cabo en un contexto marcado por la pandemia, lo que ha dejado fuera otros 48 proyectos. Entre las propuestas que han salido adelante está el fomento de la movilidad eléctrica con una partida de quince millones de euros, la más elevada de todos los proyectos.

Según el Ejecutivo autonómico, los proyectos aprobados impulsan la inversión en actuaciones clave como la mejora de infraestructuras hidráulicas y de gestión del ciclo del agua, la protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino y la construcción de nueva vivienda pública destinada a alquiler social.

También se financia el fomento de las energías renovables y otras en materia de transición energética, además de otros proyectos como el impulso de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural, la mejora de la formación y la calidad del empleo, el fomento de la desestacionalización y la promoción del turismo sostenible, entre otros.

De los proyectos aprobados, se incluyen tanto los que han sido declarados de ejecución estratégica, correspondientes al plan anual del Impulso del Turismo Sostenible 2019, como los que provienen de los planes anuales anteriores y se ha acordado mantener su curso.



Fondos para hacer frente a la Covid

El acuerdo se ha adaptado al nuevo escenario y ha incluido fondos de la ecotasa para hacer frente a los efectos de la pandemia, de carácter sanitario, social y económico. En este sentido, 61,2 millones procedentes del fondo del impuesto sostenible se destinarán a inversiones y gastos que se consideren necesarios para hacer frente al impacto del coronavirus, enmarcadas en el Pacto para la Reactivación y la Diversificación Económica y Social de Balears.

Los proyectos que no han salido adelante, 48 en concreto, no se ejecutarán a cargo del fondo de la ecotasa en el marco de los planes anuales en los cuales fueron aprobados, sin perjuicio de su financiación posterior a cargo de ejercicios futuros o que se mantengan este año con otras vías de financiación.

Este decreto autoriza al Consell de Govern a destinar los recursos disponibles del fondo de la ecotasa, de proyectos no iniciados, que no hayan generado compromisos jurídicos u obligaciones de pago ante terceros o que no se consideren de ejecución estratégica, a otras inversiones y gastos que se consideren necesarias para paliar los efectos derivados de la crisis de la Covid.