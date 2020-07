El PP pide en el Congreso medidas económicas para Balears y que pueda alargar los ERTE

Los diputados del PP balear en el Congreso, Marga Prohens y Miguel Jerez, han registrado una Proposición no de ley en la Cámara Baja en la que solicitan medidas económicas específicas para Balears y que se alarguen los ERTE, "como en Canarias". Prohens explicó ayer que los populares reclaman al Estado "un Plan de Reactivación económico específico para las islas por su condición insular, gran dependencia del sector turístico y su pronunciada estacionalidad, lo que según todos los indicadores hace que sea la región de España más afectada por la crisis económica y social provocada por la Covid-19".

Añadió que además el PP continúa "reclamando el Régimen Especial para Balears (REB)", respecto al cual criticó a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, quien "o bien mintió y no lo ha reclamado o bien lo reclamó y el Gobierno no le hizo ni caso". Por ello, incidió en el "nulo peso político de Armengol en Madrid" y acusó a la jefa del Ejecutivo balear de haber "renunciado a ser la presidenta de Balears para ser una delegada del Gobierno de Sánchez".

En lo que se refiere a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el PP pide que se alarguen hasta, al menos, diciembre de este año, "o en cualquier caso en las mismas condiciones que se han aprobado para las Islas Canarias, hasta que el tráfico aéreo recupere la normalidad", y consideran que el que no se aplique lo mismo para Balears es un "agravio comparativo".

"No ha habido tándem más peligroso que el de Sánchez y Armengol", sostuvo Prohens quien insistió en el "agravio" para Balears de que no se le aplique con los ERTE lo mismo que a Canarias. "Consideramos que ha habido dejación de funciones del Govern, que incluso ha llegado a justificar que en Canarias se alarguen los ERTE hasta final de año y no ocurra igual en Balears", criticó la diputada popular, quien lamentó que "no hayan sido capaces de conseguir ni una sola medida específica" para la Comunidad Autónoma "cuando es la que más sufrirá".

Junto a ello, resaltó que "el sector turístico fue clave para salir de la anterior crisis" y, "ahora es momento de que sea éste el que reciba las ayudas". Por ello, reiteró que el PP trabaja "para conseguir medidas claras para lograr una reactivación económica específica" para las islas.