Un paciente del PAC de sa Pobla arroja una mampara protectora a un sanitario

Un usuario del PAC de Sa Pobla arrojó ayer una mampara protectora -de las instaladas como barrera ante la propagación del coronavirus- a un trabajador sanitario, después de haberle agredido verbalmente, según informó la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en un comunicado.

El sindicato denunció públicamente la "inseguridad" que sufren los trabajadores del IB-Salut, tanto en la Atención Primaria, como en los hospitales y, además, señaló que las mamparas colocadas "no cumplen su función de barrera entre trabajadores y usuarios". "No solamente no realizan la función de aislamiento sino que la inestabilidad de la pantalla podría causar daños a los trabajadores, además de poder ser usada como arma arrojadiza en situaciones conflictivas, como ha pasado esta mañana", declaró el sindicato.

Por todo ello, CCOO exigió ayer al IB-Salut la sustitución de estas mamparas por "un aislamiento acristalado que pueda garantizar la seguridad física y frente a contagios de los trabajadores expuestos". Además, rechazó todo tipo de agresiones y pidió que se utilicen todos los medios posibles frente a cualquier tipo de contagio.

Por otro lado, ante el incremento de la atención telefónica y debido a los cambios organizativos motivados por la pandemia de coronavirus, recordaron que ya habían remarcado la necesidad de dotar de auriculares al personal que, hasta ayer, seguía sin disponer de ellos y se ve sometido a posturas dañinas durante toda la jornada laboral y a compartir los teléfonos, "algo poco recomendable dada la situación actual".