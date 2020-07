Iago Negueruela: "Alemania pidió explicaciones a España sobre las imágenes que llegaban de Mallorca"

El conseller de Turismo se ha enfrentado en menos de un año a dos de las crisis más graves del sector, primero con la quiebra de Thomas Cook y ahora con el coronavirus, y ha protagonizado los mensajes más duros contra los visitantes que acuden a las islas para disfrutar de un ocio de excesos

P Usted ha sido muy contundente al afirmar que hay turistas vinculados a los excesos que no queremos. ¿Mallorca está en condiciones de renunciar a visitantes en un año en el que probablemente no alcanzará ni un 50% de los de 2019?

R No podemos permitirnos según qué tipo de turista precisamente para garantizar la propia temporada turística. Hemos escuchado declaraciones de algún ministro alemán haciendo una referencia expresa a imágenes de nuestras islas. Todos los Gobiernos están diciendo que hay que ser muy prudentes y no se puede poner en riesgo la salud por disfrutar del ocio. Hay que tener claro que es un año diferente y evitar según qué prácticas que los expertos sanitarios dicen que tienen mucho riesgo para la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes. No es que no nos podamos permitir perder según qué tipo de turistas. Lo que no nos podemos permitir es que vengan.

P Es la primera vez que un conseller de Turismo lanza un mensaje similar. ¿Se acabó la frase de que el único turista malo es el que no viene?

R Nuestro principal sector económico ha hecho un esfuerzo enorme durante los últimos años para reconvertirse porque ya veía que tenía que adaptarse hacia otro tipo de producto. No podemos depender de un turismo de masas y de excesos porque nos da una fragilidad enorme. Tenemos que ir hacia un turismo familiar y según qué tipo de producto ya no lo queremos y haremos lo posible para no volver a él porque nos daña mucho.

P ¿Eso no supone excluir a una parte del turismo joven y dejar de generar una base de visitantes reincidentes para el futuro?

R Todos hemos sido jóvenes y hemos hecho turismo. Otra cosa es el tipo de prácticas que se busquen. Hay un tipo de producto que estas islas han ido desterrando y que ha quedado acotado a zonas muy delimitadas, y no supone un porcentaje de nuestra economía. Eso no quiere decir que no se haga ocio, sino que éste tenga mucho más control, sobre todo porque en estos momentos es imprescindible que sea así. Turismo joven no tiene que ser saltar sobre los coches y otras prácticas que nos avergüenzan.

P ¿El endurecimiento de las medidas de control se explica por el miedo a que Alemania restrinja la salida de sus ciudadanos?

R Por supuesto. Pero son dos factores. El primero son los criterios sanitarios. Los expertos han señalado las actividades de riesgo y por eso cerramos los locales de ocio con aforos de más de 300 personas en todas las islas y en algunas zonas solo hemos dejado que se mantenga la actividad en las terrazas por ser espacios abiertos. Y aun así ha habido comportamientos incívicos que ponen en riesgo la salud de nuestros turistas y de la población de origen. Favorecer los contactos no es bueno en estos momentos. En segundo lugar, que un Gobierno como el alemán lance una alerta cuando empezamos a recuperar nuestro destino turístico y hemos hecho un esfuerzo enorme para controlar la pandemia obliga a tomar medidas para garantizar la situación sanitaria y económica de miles de trabajadores ante el riesgo de que caiga la temporada.

P ¿Alemania ha pedido explicaciones a España ante las imágenes de excesos en Mallorca que estaban circulando?

R Siempre que hay imágenes y sucede eso, los países de la Unión Europea hacen consultas. Esas consultas llegaron al Gobierno de España y nos las trasladaron a nosotros. Explicamos que ya habíamos tomado medidas la semana anterior y aseguramos que esas situaciones se iban a controlar y perseguir. Pero a pesar de eso seguía habiendo esas prácticas y anunciamos que seríamos más contundentes en función de los riesgos que fuéramos viendo. Por eso se han tomado nuevas medidas que el conjunto de nuestra sociedad entiende. Alemania quiso conocer la situación de nuestras islas y qué medidas habíamos adoptado. Hemos de tranquilizar a nuestros principales mercados cuando nos preguntan por esas situaciones. Nuestros datos sanitarios son ahora mejores que en Alemania. Pero la respuesta es que sí se consultó qué medidas estábamos adoptando. La prensa alemana ha recogido bien estas iniciativas y es un mensaje para que todos los que vengan de otros países sepan que hay prácticas que no se pueden hacer y que no las vamos a consentir.

P ¿Hay datos para estimar qué porcentaje de turistas vamos a tener este verano respecto a 2019?

R Es muy difícil porque las empresas han dado muchas facilidades para las cancelaciones, incluso aunque se produzcan horas antes. Hacer estimaciones cuando aumentan las reservas pero también las cancelaciones es muy complejo. La estimación de que alrededor de un 40% de la planta hotelera podrá estar abierta en agosto ya supone un nivel de actividad alto y sería un dato importante. Pronto veremos que las cifras del paro de julio son mejores que las de junio, aunque no respecto a cómo estábamos hace un año, lo que nos da una perspectiva positiva.

P La prueba piloto generó un aumento de las reservas. ¿La obligatoriedad de las mascarillas ha sido un paso atrás y ha hecho que suban las cancelaciones?

R Son cosas diferentes y que se enmarcan en la línea de actuación del Govern. La presidenta Francina Armengol ha dicho en muchas ocasiones que hay que recuperar la actividad económica para que los trabajadores puedan reincorporarse a sus puestos. Eso era vital y había que hacerlo de forma segura. Si han crecido las reservas es porque tenemos la situación sanitaria controlada, y si los expertos dicen que hay que usar mascarilla, debemos de hacerlo. La seguridad sanitaria es lo primero, y hay que adaptarse a esta exigencia. Todas las comunidades autónomas están yendo en esa dirección, incluso las gobernadas por el PP, y el propio presidente norteamericano que trivializó la enfermedad ahora está dando marcha atrás porque según qué discursos han costado miles de muertos. La seguridad sanitaria es seguridad económica. El líder del PP balear, Gabriel Company, nos criticó poniendo el ejemplo de Andalucía, y a las pocas horas esa comunidad hizo que la mascarilla fuera obligatoria en todas partes. Y Murcia, y Galicia. Hay que ser más responsables y toda la oposición debería de haber apoyado al Govern y no agarrarse a cualquier cosa para criticar.

P La presidenta Armengol dijo que había que alargar la temporada hasta diciembre. ¿Nos olvidamos de eso?

R La presidenta lo dijo porque en los contactos con los turoperadores ellos apuestan por intentar alargar. La temporada ha comenzado muy tarde y parece razonable intentar extenderla. Venimos de unos buenos octubres, y si seguimos siendo un destino seguro, podremos ir más allá y aguantar el máximo empleo posible.

P El Govern ha ordenado un cierre generalizado de negocios dependiendo de la calle o zona en la que están. ¿No teme que los empresarios les lleven ante los Tribunales y haya que hacer frente a indemnizaciones económicas?

R No es la primera vez que hacemos algo así. Ya hemos dicho que todos los locales de ocio nocturno de las islas con aforos de más de 300 personas deben de permanecer cerrados, y el impacto económico de esa decisión es mucho mayor que el que ahora tiene ese veto en algunas calles. Los motivos son sanitarios para evitar actividades peligrosas y mantener nuestros niveles bajos de la Covid-19.

P El ocio nocturno está en pie de guerra. Alegan que es mejor que los turistas estén dentro de sus establecimientos controlados que en la calle sin ningún control.

R El argumento es erróneo, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas. La gente va a una discoteca a bailar y eso es muy difícil de controlar en un momento en el que debe de mantenerse un distanciamiento social. Y esos comportamientos en la vía pública son vigilados por las Policías Locales, actuando de forma contundente contra los botellones. Pero la gente tiene que ser mucho más responsable, porque se pone en riesgo a uno mismo, a su familia, a nuestros mayores, y no tener eso claro es de un egoísmo enorme. Pero no todo el ocio nocturno se opone a nuestra decisión. Las grandes empresas del sector en Eivissa, que son líderes mundiales, han apoyado al Govern y han dicho que prefieren estar cerrados porque el riesgo es grande, a diferencia de Jesús Sánchez (presidente de la patronal Abone), que no sé cuántos años ha trabajado en el ocio nocturno.

P La mayor colisión con los hoteleros se ha producido por la obligatoriedad de las mascarillas. ¿No hubiera sido preferible buscar un consenso?

R Estamos trabajando a un ritmo de 24 horas diarias, y todos los días cambian cosas. Lo podíamos haber trabajado mejor y hablado más. Pero la noticia saltó a los medios antes de que se aprobase y de haber podido consultar al sector.

P ¿El Govern puede afirmar que en este momento no hay ningún turista contagiado en Mallorca o que no lo ha habido?

R No sé responder con exactitud porque este tema corresponde a Salud. Claro que antes o después habrá alguno, como nuevos casos de residentes. Pero en lo que estamos trabajando todos es en que el porcentaje sea lo más bajo posible.

P ¿Qué escenario maneja el Govern para la temporada de 2021?

R La estrategia es 2020/2021, y todos tenemos claro que en 2020 se trata de perder menos dinero abriendo el negocio que estando cerrado, y cuanto más abramos este año mejor será la campaña de 2021. Para el año que viene esperamos haber recuperado tres cuartas partes de los visitantes que tuvimos en 2019, y eso supondrá recuperar también un porcentaje muy alto de nuestra población laboral. Y en 2022 esperamos que esa recuperación sea completa. Pero todo depende de que no haya grandes rebrotes, de la vacuna...