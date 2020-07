Los locales afectados por el cierre irán a los tribunales

Punta Ballena, conocida como la 'calle que nunca duerme', se resiste a entrar en una hibernación forzada que dé al traste con toda la temporada. Empresarios de la zona, poco dados históricamente a concertar acciones comunes, han expresado hoy su intención de iniciar acciones judiciales contra el cierre de establecimientos decretado por el Govern.

Durante todo el día, se han sucedido las reuniones entre los empresarios, en las que, en tono indignado, han denunciado la "actitud autoritaria" del Ejecutivo autonómico y han asegurado sentirse "abandonados" por su Consistorio.

Propietarios de locales afectados por el cierre en Platja de Palma también han manifestado hoy su disconformidad a la medida. De hecho su rechazo ha quedado plasmado hoy en una pancarta en el local San Siro de la calle Bartolomé Salvà, más conocida como Calle del Jamón. "Iago, este cierre es una injusticia. Hila, no somos un Biergarden", reza el cartel, que cubre todo el establecimiento y que han dedicado al conseller de Turismo, Iago Negueruela tras sus declaraciones del miércoles, en las que dijo que en Mallorca "No queremos este tipo de turistas. Que no vengan"; y también al alcalde de Palma, José Hila.

Cabe destacar que el Govern ha ampliado este jueves el cierre provisional de locales comerciales que venden alcohol a las calles General García Ruiz y Federico García Lorca de Magaluf, que se suman a la clausura de los locales y comercios de Punta Ballena y dos calles de la Playa de Palma decretado el miércoles.