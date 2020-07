Decenas de jóvenes realizan una fiesta en el paseo de s'Arenal

Decenas de jóvenes se concentraron la pasada madrugada en primera línea del paseo de s'Arenal para beber y escuchar música sin mantener la distancia de seguridad y, muchos de ellos, sin llevar mascarilla, tal y como muestra un vídeo del medio alemán malleBZ en su perfil de Facebook.

MalleBZ retransmitió en directo estas imágenes, cerca de la calle de la Cerveza y del Jamón en Platja de Palma, cerradas ayer por el Govern junto a Punta Ballena. En el vídeo se puede apreciar a decenas de estudiantes españoles, que vienen de fin de curso a Mallorca, bebiendo y escuchando música en la vía pública de madrugada sin mantener la distancia de seguridad ni llevar mascarilla.

Conforme avanza el vídeo, dos chicas del grupo se acercan al autor de la grabación exigiéndole que les deje de filmar. "No te hemos dado permiso para grabarnos, somos menores de edad", asegura una de las jóvenes. El hombre alemán, que animaba a los estudiantes a llamar a la Policía, les recriminó que no tienen respeto por los vecinos de la zona. Después de este comentario, los jóvenes empezaron a insultar al hombre y le recriminaron que no llevara la mascarilla puesta.