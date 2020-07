Comienza la campaña de prevención de cáncer de piel de la AECC Balear

El vicepresidente de la Junta Provincial de Baleares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Dr. José Reyes, ha presentado en la playa de Ciudad Jardín (Palma) la campaña de prevención de cáncer de piel. El Dr. José Reyes ha subrayado la importancia de la protección solar y del cuidado de la piel: "Cada año se diagnostican en Baleares alrededor de 400 nuevos casos de cáncer de piel, cifra que lo convierte en el quinto cáncer con mayor incidencia en la población del archipiélago". Asimismo, ha señalado que a nivel mundial, se diagnostican anualmente "unos tres millones de casos de cáncer de piel no melanoma y 132.000 casos de melanoma, además, cada nueve minutos alguien muere por este tipo de cáncer".

Con motivo de la campaña, se instalarán carpas informativas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera durante este mes de julio para poner de manifiesto la gran importancia de protegerse adecuadamente del sol.

En Mallorca las carpas se colocarán en la playa de Ciudad Jardín (16 de julio, de 10 a 13 horas), la playa de Palmanova (17 de julio, de 10 a 13 horas), el Paseo Marítimo de Sa Ràpita (17 de julio, de 19 a 22 horas), la playa de Es Trenc (19 de julio, de 10 a 13 horas) y la zona del mercado semanal de Alcúdia (28 de julio, de 10 a 13 horas).

En Menorca, se instalarán en la playa de Son Bou (22 de julio, de 10 a 13 horas); en Ibiza en el Paseo Marítimo de Santa Eulalia (30 de julio, de 10 a 13 horas) y el Parque de la Paz (31 de julio, de 10 a 13 horas), y en Formentera en la Plaza de la Constitución de Sant Francesc (17 de julio, de 10 a 13 horas).

Las principales recomendaciones de la AECC son: evitar exponerse al sol entre las 12 y las 16 horas; tener en cuenta que las cremas solares con un nivel de protección alto son las únicas que resguardan de los rayos más peligrosos y hay que aplicárselas cada dos horas o después de cada baño; también hay que protegerse los ojos evitando permanecer bajo el sol durante mucho tiempo o utilizando gafas de sol; beber agua con frecuencia para mantener la piel hidratada; usar más protectores como sombreros, camisetas, sombrillas o gorros cuando se esté directamente al sol (en la medida de lo posible) y recordar que siempre hay que protegerse cuando se realicen todo tipo de actividades al aire libre, no solo al ir a la playa o a la piscina.

La AECC ha recordado que los melanomas se desarrollan sobre todo en personas de piel y ojos claros con dificultad para broncearse y que han sufrido quemaduras solares. Igualmente, la exposición puntual, excesiva e intermitente al sol se relaciona con su aparición; preferentemente en zonas no expuestas al sol habitualmente, como la espalda o las piernas.

Además, el riesgo de padecer un melanoma aumenta con la existencia de antecedentes familiares o personales de este tumor, la presencia en la piel de más de 50 o 60 lunares y el padecimiento de quemaduras solares con ampollas durante la infancia, adolescencia y la edad avanzada.

Una señal de alarma es que sigan la regla del A, B, C, D, E: A (asimetría; un lunar que no tenga forma ovalada), B (bordes irregulares y con picos), C (color variado, no homogéneo), D (diámetro mayor de 6 milímetros) y E (evolución y cambio de aspecto en cuanto a tamaño, color o espesor). Ante una lesión así es necesario consultar con el dermatólogo a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, los carcinomas son los tumores más frecuentes del ser humano y aparecen sobre todo a partir de los 50 años, principalmente en personas expuestas al sol de forma crónica. Con gran frecuencia, las lesiones se localizan en la cara, el cuello y las manos.

La autoexploración de la piel es un método importante a la hora de diagnosticar lo antes posible un cáncer. Es recomendable realizarla en toda la superficie corporal, incluyendo el cuero cabelludo, cada tres meses.