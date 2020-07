La prensa británica se hace eco de los primeros excesos en Magaluf

La prensa británica se ha hecho eco de las primeras imágenes de excesos en Punta Ballena (Magaluf) de la temporada. 'The Guardian', por ejemplo, analizaba ayer en una crónica las repercusiones de una grabación en que se puede observar cómo un grupo de jóvenes turistas comienzan a saltar encima de un coche, ya de madrugada. Ninguno de ellos llevaba mascarillas ni respetaba la distancia mínima de seguridad. "Los españoles temen que los sacrificios realizados durante el confinamiento sean en vano después de que algunos turistas ignoren las regulaciones sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social", escribe 'The Guardian'. En referencia a ese vídeo viral, el ayuntamiento de Calvià lamentó las imágenes, pero también las consideró un hecho puntual. En todo caso, el Consistorio anunció que no flexibilizará su política de mano dura contra los excesos.