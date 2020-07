La patronal del ocio nocturno protesta hoy ante el Consolat

Los presidentes de las asociaciones de ocio nocturno y de restauración de las islas, Jesus Sánchez y Alfonso Robledo respectivamente, no ocultaron ayer su malestar por el hecho de que el Govern no les invite a participar en las reuniones sobre las nuevas medidas que se van a adoptar.

Sánchez recordó que los establecimientos de ocio nocturno de Platja de Palma o de Magaluf no se verán afectados por el endurecimiento de las medidas contra las aglomeraciones ya que el Govern no les ha dejado abrir, por lo que las restricciones va a recaer sobre locales que solo disponen de licencia de restauración y que están actuando como competencia desleal al incluir música. Pero fue muy crítico con el hecho de que a la reunión de ayer solo se invitara a los hoteleros y no a otros sectores afectados como el suyo. Recordó que hay hoteles que están centrando su clientela en un tipo de turista que practica esos excesos, y que son conocidos por el Govern sin que se actúe contra ellos.

Jesús Sánchez recodó que hoy su sector va a celebrar una concentración a las 11 de la mañana en el Parc de la Mar como protesta por no dejar abrir a las discotecas y salas de fiesta con aforos superiores a las 300 personas o ubicadas en las zonas antes señaladas, y que a las 12 la junta directiva de esta patronal entregará en la conselleria de Turismo y en el Consolat de Mar el protocolo de seguridad que estos establecimientos pactaron con el ministerio de Sanidad.

Por su parte, Alfonso Robledo lamentó también que no se invite a su asociación a reuniones como la de ayer, y consideró que parte del problema en las zonas que ahora se quieren cerrar es la obligación de que los bares cierren a las 2 de la madrugada, lo que hace que muchos jóvenes se concentren en las calles sin ningún control, cuando sería preferible que pudieran estar hasta las 3 dentro de los bares.