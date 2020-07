El decreto para ampliar hoteles, abocado a convertirse en 'Ley Frankestein'

Al PSOE de Francina Armengol, el gran defensor de las ampliaciones hoteleras para la reactivación económica tras el coronavirus, le espera un auténtico calvario para poder sacar adelante el decreto 8/2020 que contempla esta medida. Deberán resolver 390 enmiendas y el pasado lunes se rompieron negociaciones con Més per Menorca. Por consiguiente, para conseguir los 30 diputados necesarios todo queda en manos del diputado díscolo de Izquierda Unida en Podemos, Pablo Jesús Jiménez, que ya se desmarcó de esta medida.

Los socialistas se pueden ver abocados a tener que aprobar artículos con la izquierda y otros con la oposición, especialmente El Pi, con lo que la norma que saldrá puede convertirse en lo que se conoce como una 'Ley Frankestein' por su contradictorio encaje.

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, explicó ayer a este periódico que "no es que las negociaciones estén rotas con el PSOE, pero en estos momentos no existen y la finalidad era llegar a un acuerdo en el periodo de presentación de enmiendas". El gran escollo son las ampliaciones hoteleras y el porcentaje del 10% que podrán incrementar, el 15% si la conselleria de Modelo Económico, Trabajo y Turismo así lo decide. En aras a llegar a un acuerdo, los nacionalistas menorquines propusieron que la ley no fijara porcentajes y que fueran los consells insulares, en el caso de Menorca, Eivissa y Formentera, y la conselleria de Turismo en Mallorca los que decidieran. Pero este extremo no fue aceptado por los socialistas. Castells recordó ayer que ellos cedieron, ya que en un principio su postura era eliminar las ampliaciones hoteleras y ahora aceptaban trasladar la decisión a los consells y a Turismo.

Sobre los motivos de fondo, el portavoz de Més per Menorca explicó que reactivar la economía a base de hacer crecer los hoteles "es una fórmula caduca y va en contra de los tiempos actuales". Además, añadió Castells, hay otras formas de activar el sector de la construcción sin dañar el territorio como, por ejemplo, "en base a la política de modernización de los hoteles en mejoras en eficiencia energética y ahorro de agua, que también los haría más competitivos, o incentivando la inversión privada de los particulares en el mismo sentido". Mediante este tipo de actuaciones, recuerdan desde Més por Menorca, "se dinamizaría igualmente el sector de la construcción y serían coherentes con el modelo de desarrollo sostenible que conviene".



Pablo Jesús Jiménez (IU)

Pablo Jesús Jiménez es el diputado de Izquierda Unida en Podemos elegido por Menorca. Sin Més per Menorca el Pacto depende de él para sacar adelante la polémica norma. El Parlamentario ya se desmarcó en la primera votación del decreto, precisamente por su postura contraria a las ampliaciones hoteleras. Podemos ha intentado negociar con el PSOE toda una batería de medidas para que el diputado menorquín se sienta más cómodo y no rompa la mayoría. No obstante, las medidas propuestas también se han encontrado con la negativa socialista. Una de ellas era que, mediante enmienda, la reconversión de hoteles obsoletos no fuera para convertirlos en residenciales. La propuesta podemita, con el apoyo de Més per Mallorca, era que únicamente se permitieran viviendas públicas y para el alquiler. Ante la falta de acuerdo, y para evitar el desmarque del grupo de Podemos de Pablo Jesús Jiménez, los morados presentaron la enmienda por su cuenta y ahora se deberá debatir en el Parlament.

El conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, fue preguntado ayer por la falta de acuerdo. Se le pidió cuál será su postura en Mallorca respecto a permitir ampliar hasta el 15% los hoteles, ya que es la única isla que no tiene transferidas las competencias de ordenación turística al Consell. Negueruela no quiso pronunciarse sobre el tema y eludió realizar valoraciones. Se limitó a decir que "es una cuestión de los grupos parlamentarios".