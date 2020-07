Colegio San Cayetano de Palma, educación para todas las edades

La escuela lleva más de 50 años enseñando desde el compromiso cristiano con la educación de la Orden Teatina; un proyecto educativo que abarca desde el primer año de vida hasta la última etapa de bachillerato.



Escoleta

La Escoleta de Colegio San Cayetano tiene como objetivos fundamentales:

Integrar al niño en el nuevo mundo escolar de la forma más simple y natural posible, trabajando con afecto y seguridad, fomentando la relación con otros niños, con las maestras y con el nuevo entorno. Todo ello dentro de una coherente formación en valores que debe trabajarse desde pequeñitos.

Iniciarse en la adquisición de hábitos como el respeto, la autonomía personal, la limpieza, etc. favoreciendo el proceso de socialización con otros niños.

Potenciar al máximo sus capacidades cognitivas, extraordinarias a estas edades, con una programación completa y específica para su edad. No hay que olvidar que sus destrezas y habilidades básicas están en pleno desarrollo y por ello, deben ser estimuladas. No hay tiempo que perder ¡ellos lo merecen!

Implementar su desarrollo psicomotriz con actividades manipulativas y sensoriales de experimentación y ejercicios y juegos que potencien su excelencia Física.

Integrarse en el aprendizaje de nuevos idiomas (castellano-inglés-catalán). Nuestros alumnos disfrutan a diario de clases de lengua inglesa desde 1 año, lo que permite al niño interiorizar desde pequeñito la modulación, musicalidad y expresión de una lengua imprescindible en el ámbito educativo.

Las clases de música con dos sesiones semanales y la presencia de músicos en las aulas que van a presentarles durante el curso los distintos instrumentos de las orquestas y podrán no sólo escucharlos, sino también manipularlos y llevar a cabo juegos con su música.

Desarrollar el programa de estimulación temprana o bits de inteligencia, que potencia extraordinariamente en nuestros alumnos la capacidad de memoria, amplía enormemente su vocabulario y desarrolla su capacidad de atención. En la Escoleta, se trabaja diariamente sesiones de unos minutitos de duración con los bits enciclopédicos, bits de matemáticas (que potencian el cálculo mental) y la estimulación temprana de la excelencia física (primera escalera de braquiación de Balears, además de laberintos de gateo, equilibrios, etc.).

Desde la Escoleta San Cayetano, centran su sello personal en la comunicación constante y abierta con los padres y en un trato personalizado y familiar que proporcione tranquilidad a las familias y priorice el bienestar de los niños.

La Escoleta San Cayetano tiene un trato personalizado y familiar.



Educación infantil

En educación infantil los niños de Colegio San Cayetano disfrutan de todas las instalaciones del centro: bosques, zonas verdes, huertos, campo de fútbol, instalaciones deportivas, etc.

Su gran tesoro es el Bosque Encantado, con toda su diversidad de flora y fauna, a través de la cual conocen el entorno natural, tan importante en estas edades. Un bosque enorme a disposición de los alumnos de educación infantil.



Idiomas

Castellano, inglés y catalán. Las clases de inglés se llevan a cabo en sesiones de cinco horas completas semanales.

Como actividades extraescolares de idiomas, se ofrece el alemán desde los tres años (a partir de quinto de primaria será asignatura curricular para todos), chino mandarín y otras actividades en lengua inglesa. Todas desde los tres años.



Los proyectos

Los alumnos trabajan por proyectos, formando parte activa de su propio aprendizaje.

Buscan información juntamente con sus familias, preparan pequeñas exposiciones orales (al nivel madurativo de cada niño) y la presentan al resto de sus compañeros de clase.

Todos comparten y aprenden de la información aportada por sus compañeros y de la que complementan las profesoras. Posteriormente, y para no olvidar todo lo que han aprendido, se sumergen en el proyecto entrando en la Casita Atelier. Una gran sorpresa para los niños que preparan conjuntamente las profesoras y los papás que lo deseen.

Al aprender a través de los cinco sentidos y reconocer todo lo que han memorizado, se pasa a un aprendizaje vivencial de los que difícilmente podrán olvidarse.

Se fomenta la realización de actividades con las familias en todos los cursos.

Educación primaria

La metodología de trabajo habitual en Colegio San Cayetano, es el desarrollo de proyectos y el trabajo cooperativo. Es la metodología que permite interiorizar los conceptos aprendidos en el desarrollo de las distintas programaciones de los cursos. Consiste en llevar a la práctica aquello que los alumnos han visto de un modo teórico para así asimilar y comprender mejor los contenidos, y de este modo no olvidarlos.



El trabajo cooperativo contribuye a una comunicación eficaz, verbalizando las ideas y dando una mayor aceptación a las ideas de los otros. Esta comunicación debe ser abierta, espontánea y directa.



La importancia de saber interactuar a través del desarrollo de habilidades sociales, buscando la cohesión del grupo, con respeto y creando un clima de trabajo agradable.



Los puntos más destacables de esta etapa educativa en este centro son:

Trabajo cooperativo.

Aprendizaje a través de actividades en equipo (team teaching).

Aprendizaje basado en proyectos multidisciplinares.

Debate como asignatura curricular desde 5º de primaria.

Oratoria desde 3 años de educación infantil

Inglés: ciencias naturales, inglés y debate trilingüe.

Ordenadores en todas las aulas desde 1º a 4º de educación primaria

Chromebooks a partir de 3º de primaria

Robótica curricular desde 1º de primaria.

Alemán a partir de 5º de primaria.

Razonamiento lógico-matemático.

Emprendedores primaria (creación de empresas).

Convivencias anuales en sa Font Gran (la casa Colegio San Cayetano en Esporles).

Inteligencia emocional (Rema).

Campamentos de verano

Summer School (mes de julio)

ESO y bachiller en Colegio San Cayetano

En secundaria y bachillerato, el equipo docente ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades, valores y conocimientos para crear un mundo mejor en un marco de entendimiento mutuo y respeto intercultural, favoreciendo que los estudiantes adopten una actitud activa de aprendizaje a través de la indagación, reflexión y razonamiento lógico.

La atención personalizada, la acción tutorial y la comunicación con las familias permiten dar respuesta a las necesidades de cada alumno, constituyendo uno de los puntos fuertes de este entro.

Atienden de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el ámbito tecnológico.



Educación secundaria

Esta etapa se caracteriza por:

Educación plurilingüe: castellano, catalán, inglés y alemán.

Proyecto One to one: un alumno-un ordenador.

Trabajo cooperativo y aprendizaje basado en proyectos.

Proyectos interdisciplinares.

Asignatura de competencia comunicativa.

Club de Debate San Cayetano.

Orientación académica y profesional: feria 'Buscando el norte'.

Bachillerato

Esta etapa se caracteriza por:

Educación plurilingüe: castellano, catalán e inglés. Alemán, de forma opcional.

Proyecto 'One to one': un alumno-un ordenador.

Proyectos de investigación.

Aprender a emprender. Proyecto 'Jóvenes emprendedores'.

Club de Debate San Cayetano.

Programa de radio en directo: Sanca Radio.

Formación en valores: asociación Voluntarios San Cayetano.

Orientación académica y profesional: 'Feria de universidades', organizada por el Centro, y sesiones de networking y job shadowing, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a entablar relaciones con profesionales de todos los sectores y visitarles en su lugar de trabajo.

Bachillerato internacional

El colegio San Cayetano es centro solicitante del Bachillerato Internacional. Está previsto que empiecen a impartir el Programa del Diploma en el curso 2021-22, cuando obtenga la autorización pertinente. De esta forma, ampliará la oferta educativa y atenderán la demanda social de esta modalidad de bachillerato.

El colegio San Cayetano es centro solicitante del Bachillerato Internacional.



Preparados para la educación online (secundaria y bachillerato)

El Proyecto 'One to one' ha sido implantado en todos los cursos de secundaria en 2019-20. Cada alumno dispone de un dispositivo personal, chromebook, con conexión a la plataforma Google for Education. Los estudiantes tienen a su alcance multitud de herramientas de gestión, comunicación y colaboración, destinadas a la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje: Drive, Calendar, Gmail, Slides, Docs, Classroom, Sheets, Sites€ Este entorno facilita el trabajo cooperativo: archivos compartidos, comunicación con el tutor, comunicación con el grupo clase, etc.

Igualmente, todos los alumnos de bachiller disponen de un portátil (modelo que deseen hasta el curso 2019-20) para trabajar en clase y en casa, en el mismo entorno de Google for Education. En 2020-21, los chromebooks llegarán también a las aulas de 1º de bachiller y en 2021-22 a 2º de bachiller.

Durante el estado de alerta por el coronavirus y el confinamiento en casa, Colegio San Cayetano ha podido mantener el ritmo de las clases presenciales e incluso completar la evaluación con sus exámenes, sin detener en ningún momento el proceso educativo. El resultado final ha sido muy satisfactorio para alumnos, familias y profesorado y, por ello, el Colegio quiere enviar un mensaje de gratitud a todos ellos.

Durante el estado de alarma el Colegio San Cayetano ha podido mantener el ritmo de las clases.

Colegio San Cayetano

Av. de Picasso, 21. Palma.

971 22 05 75

www.colegiosancayetano.com