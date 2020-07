Instalan señales y una barrera para impedir aparcar en Cala Varques

El Consell de Mallorca, en coordinación con el ayuntamiento de Manacor, ha finalizado las actuaciones para acabar con las escenas de colapso de coches en el entorno de Cala Varques que se repiten cada verano. Con ese fin, se han instalado señales para advertir de que no se puede aparcar en los arcenes de la carretera, como era una práctica habitual hasta ahora, al tiempo que se ha colocado una barrera de madera de 450 metros para evitar los estacionamientos irregulares.

"Se trata de una actuación para limitar el aparcamiento en una carretera donde no se podía aparcar y que creaba inseguridad. El acceso a la playa virgen de Cala Varques será ahora más seguro y más respetuoso con este espacio de alto valor medioambiental", argumentó ayer la presidenta del Consell, Catalina Cladera, quien visitó la zona donde se han realizado estos trabajos de adecuación viaria.

Cladera manifestó que, con esta actuación, se da respuesta a una solicitud del ayuntamiento de Manacor, preocupado por la masificación de vehículos en esta arteria circulatoria.

La intervención, con un coste de unos 50.000 euros, ha consistido en la colocación de seis señales advirtiendo de la prohibición de aparcar y el pintado de cuatro kilómetros de señalización horizontal de color amarillo en la vía. Además, la instalación de una barrera en los arcenes ejercerá como factor disuasorio para el estacionamiento.



Alto valor medioambiental

"La intención no es que no se pueda acceder a Cala Varques, pero sí que pensamos que tenemos que cambiar el acceso a los lugares con alto valor medioambiental y paisajístico de nuestra isla. No podemos permitir la masificación de vehículos en lugares como éste. Por eso, apostamos por un acceso medioambientalmente sostenible", remarcó el conseller de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano.

En este sentido, el Consell recomienda el acceso al arenal a través de vías senderistas como la de Cala Romàntica.

Por su parte, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, destacó que "la actuación que ha realizado el Consell de Mallorca permite que la gente que quiera llegar a Cala Varques lo haga de manera segura".