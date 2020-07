Juan José Badiola: "Habría que exigir una PCR a todos los turistas que lleguen a Baleares"

Leonés (1948) de nacimiento aunque aragonés de adopción, este catedrático de la Universidad de Zaragoza que dirige su centro de patologías emergentes y que es una autoridad nacional en lo que a enfermedades trasmitidas por animales a los seres humanos se refiere, repasa los claroscuros de estos cuatro meses de pandemia

P Hay más de 60 brotes diseminados por todo el país, ¿a qué los atribuye?

R Algunos, como los de Huesca y Lérida, son consecuencia de actividades sociolaborales, de la recogida de fruta de temporada en esa zona. Se ha producido entre los inmigrantes que vienen de toda España para dedicarse a esa actividad. Aunque es un trabajo que se realiza al aire libre y no debería originar nuevos contagios, el problema está en cómo viven esos trabajadores y en cómo viajan. La epidemia ha puesto de manifiesto este problema.

P ¿Y cómo solucionarlo?

R Adoptando medidas en los meses de verano, que es cuando se recoge la fruta de forma intensiva, para evitar que vivan hacinados en los barracones donde se les aloja. Hay que tener en cuenta que el SARS-CoV-2 se manifiesta en ellos de forma leve o asintomática porque son gente joven y sana. Y los que tienen síntomas acuden a trabajar pese a ellos porque si no pierden el jornal.

P ¿Pero habrá otras causas?

R Sí, a la recuperación de la actividad en hospitales y centros de salud, como ocurrió con el brote del hospital de Basurto, a las residencias de mayores, al mundo del ocio y a las reuniones intra y extrafamiliares. Y a la movilidad. El brote de Ordizia lo provocó una persona del pueblo que había regresado de Lérida y participó en una celebración familiar en varios bares de la localidad.

P ¿Será este un verano tranquilo o sobresaltado?

R Creo y espero que esto irá a menos si la gente se comporta bien y mantiene las medidas de seguridad y no nos llegan turistas infectados. Espero que agosto y septiembre sean más tranquilos aunque si vemos que dentro de dos semanas seguimos con brotes por todo el país, entonces no lo tengo tan claro.

P ¿Contempla un brote masivo entre turistas?

R Aunque pienso que los hoteles habrán adoptado las medidas de precaución adecuadas, no lo descartaría. Para evitarlos es fundamental que el sistema sanitario sea capaz de detectarlos lo más precozmente posible. Y las compañías aéreas deben colaborar.

P Hace unos días una rastreadora de contagios lamentó que las compañías aéreas tardan o se olvidan de comunicarles qué pasajeros viajaban sentados al lado de un positivo...

R Pues deben ponerse las pilas. Porque un avión no es un lugar seguro. Un vuelo entre Alemania y Mallorca dura unas tres horas y aunque todo el pasaje vaya con mascarilla el riesgo de contagio se eleva porque las mascarillas no son una barrera que evita que una persona sana se contagie, sino que solo impiden que un infectado disemine el virus. Y confío en que las compañías aéreas tengan revisados y al día sus sistemas de filtrado del aire.

P ¿Qué medidas de seguridad se están aplicando hoy día en los aeropuertos españoles?

R En teoría toman la temperatura a los pasajeros y les hacen rellenar un cuestionario en el que declaran que no han tenido fiebre en los últimos días.

P ¿Le parecen suficientes para evitar que lleguen turistas infectados?

R No, ni mucho menos. La persona a la que estás tomando la temperatura puede ser una portadora asintomática o, simplemente, puede no haber comenzado a manifestar síntomas.

P ¿Qué haría entonces?

R Pediría a todos los turistas que llegaran al aeropuerto que trajeran una PCR negativa realizada en su país de origen una semana antes del viaje.

P ¿Y en caso de que no lo traigan?

R Le haces la prueba en el aeropuerto y hasta que obtengas el resultado le mantienes aislado, el tiempo que sea necesario. Si sale positiva, le repatrías a su país. Si sale negativa, que disfrute de sus vacaciones en su hotel.

P ¿Por qué no se ha hecho?

R Porque las compañías aéreas protestaron diciendo que sería muy complicado realizar PCRs a todo el pasaje de un avión. Pero yo te pregunto, ¿viajarías a un país que sabes que te van a pedir una PCR sin ella? ¿Te vas a arriesgar a tener que pasar tus primeros días de vacaciones confinado en un aeropuerto o a arruinarlas porque te devuelvan a tu casa? Yo soy de la opinión que, como mucho, volarían sin la prueba entre un 15% y un 20% del pasaje. Y ese es un porcentaje asumible.

P ¿Y que pasa con los que llegan en sus coches? Desde el acuerdo de Schengen la UE no tiene fronteras y nadie te para en los controles...

R Sí, con estos turistas será más complicado. Lo que está claro que si quieres turismo, debes asumir riesgos.

P Cierre del país, toda la población confinada, parar la economía... Si le hubiesen dicho que pasaría esto cuando se empezó a hablar del nuevo coronavirus, ¿se lo hubiera creído?

R No me quiero hacer el sabelotodo, pero de las epidemias nunca me he fiado. Los primeros dos virus SARS que aparecieron, el de China y Oriente Medio, no fueron tan contagiosos y quizá pecamos de imprudentes porque pensamos que no serían capaces de provocar esta epidemia. Pero cuando los chinos comenzaron a adoptar medidas drásticas, teníamos que haber tomado nota.

P ¿Con qué retraso calcula que se empezaron a tomar medidas?

R Entre tres y cuatro semanas. El problema es que nos fijamos demasiado en los brotes activos de Vitoria, de La Rioja... El único criterio que se impuso para considerarte sospechoso es si habías viajado a China o si habías tenido un contacto con alguien de ese país. Eso fue un error. Si el origen chino se hubiera quitado del protocolo, se habrían diagnosticado antes más casos. En el mes de febrero ya pensaba que esto era un iceberg que solo estaba enseñando su punta.

P ¿Fueron las medidas bien meditadas antes de adoptarlas o se siguió el ejemplo de otros países?

R Cuando se decidió confinar a toda la población es que no había otra solución, de otra manera la pandemia no se podría parar.

P ¿No se podría haber evitado?

R Solo si antes se hubieran adoptado otras medidas como más controles en los aeropuertos y se hubieran prohibido los vuelos con algunos países. Pero eso era muy complicado porque España tiene muchos vínculos comerciales con China. Compatibilizar la sanidad con la economía, ahí está la clave.

P ¿Cuántas vidas puede haber salvado el confinamiento?

R Muchas, no te quepa la menor duda. Mira a Boris Johnson, que primero optó por no tomar medidas con el objetivo de conseguir una inmunidad de rebaño y al final se contagió él. Y estuvo muy mal. Tras salir de la UCI decidió cambiar de política (risas).

P ¿No me puede aventurar una cifra de cuántas muertes se pueden haber evitado en este país?

R El estudio de seroprevalencia estatal ha establecido que tan sólo el 5% de la población española ha estado en contacto con el virus. Si con ese porcentaje ha habido más de 28.000 muertos, calcula cuántos habría habido con entre el 20% y el 30% de la población contagiada si no nos hubieran confinado. Perseguir inmunidades de rebaño solo hay que hacerlo si tienen un coste bajo de vidas.

P ¿Qué opina de cómo se ha actuado en las residencias de ancianos de este país?

R Ese ha sido el peor error, no controlar las residencias. No forman parte de la red sanitaria y al parecer en algunas CC AA no se permitió trasladar a sus usuarios a los hospitales. ¿De quién ha sido la culpa? Hay varias demandas y al final serán los jueces los que depuren las responsabilidades. Pero de lo que no hay duda es que en algunas se abandonó a los ancianos a su suerte. Ha habido un agujero por el que se nos ha marchado mucha gente en soledad y sin el consuelo de los suyos. Y si se les ha negado una asistencia ha sido una injusticia tremenda porque eran personas que habían cotizado toda su vida para recibirla, tenían derecho a ella.

P El otoño y los primeros fríos llegarán y con ellos la gripe. Anticípeme qué va pasar, ¿convivirán los dos virus? ¿cuál se mostrará más letal?

R Creo que vamos a tener problemas. Por eso este año deben vacunarse contra la gripe todos los colectivos de riesgo sin excepción. Pongamóselo difícil a estos dos virus. Si vienen los dos a la vez, al menos estaremos protegidos frente a uno.

P ¿Reaparecerá el SARS-CoV-2 fortalecido o más débil?

R Creo que no va a tener la misma intensidad que en la primera oleada por tres razones: la gente ha aprendido a protegerse; es cierto que se están dando brotes, pero pocos afectados ingresan en los hospitales porque se están contagiando de manera más leve, parece que la cepa es más contagiosa pero menos agresiva; y en tercer lugar porque el sistema sanitario está más preparado, los médicos lo conocen mejor y además habrá nuevos tratamientos.

P ¿Y la vacuna? ¿Cuándo cree que estará lista?

R Creo que en estos momentos hay 138 laboratorios de todo el mundo trabajando en ello, con una gran rivalidad entre Estados Unidos y China porque está claro que los primeros que lo consigan ganarán mucho dinero. Por eso creo que antes de que acabe este año habrá una vacuna. ¡Y no la descartes a final del verano! Aunque las agencias reguladoras de los medicamentos han de actuar con seguridad, cuando hay razones de urgencia como la actual, los procesos de acreditación se aceleran.

P ¿Es China un vector de estas epidemias por sus extravagancias culinarias?

R Te recuerdo que la gripe A vino de México, pero sí, no cabe duda de que China es origen de virus pandémicos.

P ¿Por qué motivo?

R Por la convivencia estrecha entre personas y animales, por la mezcla entre animales silvestres y domésticos, por sus condiciones higiénicas, que no son las más adecuadas, por sus elevadas temperaturas y, por supuesto, por su gran densidad humana. China debería mejorar el control y la comercialización de sus productos alimenticios si quiere evitarlas.

P ¿Qué opina de las teorías conspiranoicas que circulan por las redes sociales y que incluso defienden algunos mandatarios mundiales?

R ¿Qué voy a opinar si soy un científico? Que son cuentos chinos. Lo único factible es que en Wuhan, a 350 metros del mercado donde al parecer se originó el brote, hay un laboratorio de virología en el que pudo producirse un escape accidental. Yo dirijo un laboratorio de esas características y no puedo garantizar al cien por cien que no haya un escape. Al contrario de lo que defiende Trump, varias revistas científicas de prestigio han dicho que no sería posible fabricar este virus en un laboratorio.

P ¿Qué opina de lo último de la OMS, que se puede trasmitir por el aire?

R Que ya me esperaba una trasmisión por gotas tan finas que puedan flotar en el aire. Y me preocupan mucho los aires acondicionados. Sus filtros retiran partículas pero para ello es necesario renovarlos cada varios meses.