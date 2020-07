El Govern no cede a presiones e impone desde hoy la mascarilla obligatoria

No hay marcha atrás. El Govern no ha cedido a las presiones de los empresarios del sector turístico y ratifica su decisión de que el uso de la mascarilla sanitaria sea obligatorio a partir de hoy. De hecho, ayer se ultimó el texto normativo en el que se especifican los detalles de esta orden, que será publicada hoy en el BOIB, y por tanto, entrará en vigor de forma inmediata.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, justificó ayer la medida ante el aumento de contagios en el ámbito nacional e internacional. "Con esta medida se quiere ampliar la protección de la población ante una situación de incremento de la movilidad y presencia de personas en los espacios públicos", señaló Gómez, al tiempo que afirmó que "en estas condiciones [con el aumento de la población en las islas en los meses de verano] no es factible poder asegurar que se podrá mantener la distancia mínima interpersonal en la mayoría de las situaciones".

Por ello, desde el Ejecutivo autonómico apuestan por el uso obligatoria de la mascarilla, a fin de poner freno a los contagios en Balears. "La evolución de la situación en otros territorios nos ha demostrado que con las medidas de prevención actuales se puede pasar rápidamente de una situación de control a una situación en la que se pueda llegar a necesitar un confinamiento selectivo", indicó.

A pesar de que se había señalado que esta obligación podría retrasarse unos días debido a que se estaba ultimando el texto, sobre todo para que su redactado no provocara dudas jurídicas, finalmente ayer tarde se concluyó la redacción definitiva. Varios técnicos del Govern estuvieron ayer reunidos para redactar el articulado de este decreto, que será de obligado cumplimiento, bajo la amenaza de sanciones económicas si no se hace uso de la mascarilla.

La decisión del Govern no agradó a los sectores empresariales, que consideraban que la distancia social era una medida de seguridad más que suficiente para evitar los contagios. Los representantes hoteleros anunciaron que la imposición de la mascarilla había provocado la inmediata anulación de reservas turísticas, dado que los visitantes no querían pasar sus vacaciones con esta máscara.

La norma que se aplica desde hoy apenas recoge excepciones. Únicamente no será necesario la mascarilla en la playa, la piscina o mientras se practica deporte. Sin embargo, si será obligatorio su uso en los restaurantes hasta que se pueda comer o beber, y en todos los espacios públicos, pese a que se mantenga la distancia de seguridad. Por tanto, a partir de hoy en Balears ya no se podrá caminar por la calle sin el uso de la mascarilla.

Como toda norma de obligado cumplimiento, en el caso de que se no se acate se contemplan sanciones de cien euros. Sin embargo, los primeros días no está previsto que se impongan las multas, ya que las autoridades se limitarán a informar y advertir de las consecuencias del incumplimiento.

Quién debe utilizarla



Tanto residentes como turistas mayores de seis años

Todas las personas mayores de seis años deberán hacer uso de la mascarilla en Balears a partir del lunes. Es decir, tanto residentes como turistas deberán llevar la protección en los espacios públicos de las islas. De este modo, la distancia mínima de seguridad de un metro y medio establecida por el ministerio de Sanidad ya no será la norma a seguir para no llevar la careta. Y no cumplir con la norma supondrá para el infractor una sanción económica de cien euros.

Al igual que durante el estado de alarma, el uso de la mascarilla no será exigible para aquellas personas que padecen alguna patología o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso.

Las excepciones



Sin mascarilla en la playa, piscina o mientras se practica deporte

El nuevo decreto del Govern establece que la mascarilla será de uso obligatorio en la vía pública, en los espacios al aire libre, así como en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Solo se precisan tres excepciones muy concretas: cuando se practique deporte, o en la playa o la piscina. En estos tres casos, el uso de la protección queda exento.

Otra de las incógnitas que han surgido es si se deberá llevar mascarilla en los establecimientos de restauración o terrazas. Desde el Ejecutivo autonómico han despejado las dudas: será obligatorio el uso de la careta hasta que pueda empezar a comer o beber. Es decir, para entrar al establecimiento, y hasta que les sirvan, los clientes deberán llevar la mascarilla.

En el transporte



Careta en los coches si no conviven en el mismo domicilio

¿Hay que llevar mascarilla en el coche? Solo si las personas no conviven habitualmente en el mismo domicilio. En este punto, el decreto mantiene lo establecido hasta ahora.

Lo mismo ocurre para los usuarios del transporte público. El uso de la mascarilla será obligatorio, al igual que hasta ahora.

En cuanto a la ocupación del taxi, a partir del lunes se permitirá la ocupación al cien por cien de estos vehículos siempre que los clientes residan en el mismo domicilio y el taxista acceda a llevar todos los asientos ocupados. Eso sí, todos deberán llevar puesta la mascarilla. Cabe recordar que hasta ahora el asiento del copiloto no se podía utilizar y solo estaba autorizado el transporte de dos pasajeros.

Celebraciones



Mascarilla en las reuniones que no mantienen la distancia

Entre los puntos que más ha llamado la atención está el de las reuniones familiares. Según esgrime el decreto, en caso de no poder mantener la distancia mínima de seguridad, las personas congregadas en una casa privada deberán hacer uso de la mascarilla por "precaución". En concreto, se establece una limitación de 70 personas para las reuniones al aire libre y de 30 para espacios cerrados.

En cuanto a las bodas u otros eventos sociales o religiosos, se permite un total de 250 para reuniones al aire libre y de 150 en espacios cerrados. El uso de la mascarilla será obligatorio si no se puede mantener la distancia de seguridad. Y, al igual que en los establecimientos de restauración, en el momento de comer o beber su uso queda exento.

Asimismo, se amplía a 30 el número de personas que pueden participar en ensayos o actuaciones de coro. Eso sí, siempre utilizando la careta y manteniendo la distancia de seguridad. Y solo los músicos de instrumentos de viento quedan exentos del uso de la mascarilla.

Por otro lado, en los centros de formación no reglada se elimina el máximo de 25 personas y se establece un aforo máximo del 75%, todos con mascarillas, y se limita hasta las dos de la mañana el horario de las salas de juego y apuestas. También se levanta la limitación de un uso máximo de una hora en los locales de ocio infantil.

Ámbito laboral



A metro y medio de distancia

En cuanto al ámbito laboral, el uso de la mascarilla solo será obligatorio si los empleados no pueden mantener la distancia mínima de seguridad de un metro y medio como establece Sanidad.