Mauricio Carballeda: "Asumimos el riesgo de importar casos del Reino Unido o nos morimos de hambre"

Ni 'balconing' ni la aplicación del decreto contra el turismo de excesos en su primer verano en vigor. Lo que preocupa en pleno julio es poder abrir hoteles para alcanzar una ocupación del 50% y prepararse para una crisis de la que en 2022 se pueda salir. Si la pandemia lo permite. Los hoteleros de Palmanova y Magaluf, como el resto, son más "cortoplacistas" de lo que jamás se habrían imaginado en la peor pesadilla.

P Un verano normal empezaríamos hablando de 'balconing', este año urge saber cuántos hoteles van a abrir.

R Para esta primera quincena de julio había confirmados unos 27 hoteles. Hacia finales de julio y sobre todo agosto esperamos que aumente la demanda, sobre todo vinculada a las reservas de turismo británico, tan importante para nuestra zona. Pensamos que para entonces se reactivará mucho más.

P Para el pequeño hotelero es una decisión aún más difícil, ¿se perderá dinero abriendo?

R Sí, va a ser un año malo, la rentabilidad será nula. Lo que buscamos es encontrar el equilibrio para que se pueda abrir perdiendo menos que estando cerrado y por lo menos dar empleo en la zona. Es lo que todos buscamos. Evidentemente hay hoteles que no podrán abrir porque su estructura no se lo permitirá. Y los que sí lo hagan tendrán que vivir con la incertidumbre del día a día, de cómo evoluciona la pandemia. Hemos aprendido a pensar en el corto plazo. La ocupación sera de un 50% como máximo en agosto, los protocolos tampoco permiten que sea alta.

P ¿Qué ocupación hay ahora en los pocos hoteles abiertos de los 80 asociados a la patronal?

R Una media de un 20% o 30%.

P ¿Y cuál fue la de julio 2019?

R Entre 70% y 80%.

P ¿Qué mercados emisores están llegando?

R Sobre todo el español. Y del británico ya empezamos a ver más reservas que cancelaciones para finales de julio y agosto, por la retirada de la cuarentena. Otras nacionalidades están reservando pero en porcentaje muy bajo: franceses, suizos, italianos y un poco alemanes.

P ¿Entonces el turismo nacional no está siendo reacio a coger un avión rumbo a la isla?

R No, es precisamente el que nos está permitiendo tener muchos hoteles abiertos. Y en agosto entendemos que seguirán viajando, aunque claro que hay más inconvenientes en Mallorca: van a elegir más la costa peninsular, porque pueden ir en coche. Y el británico subirá en agosto.

P Este viernes se levantó la cuarentena en Reino Unido. ¿Está habiendo el repunte de reservas esperado?

R Sí, pero la evolución no es tan rápida como esperábamos.

P La situación epidemiológica allí está peor. ¿Les preocupan los casos importados y el riesgo para trabajadores y residentes?

R Claro, pero estamos cumpliendo con todos los protocolos. Hay que asumir el riesgo o nos morimos de hambre. Hay que vivir con esto. Somos el sector más afectado y el más necesario para la economía de estas islas.

P ¿Balears debería estar haciendo PCR, como planteó a Madrid el Govern en el plan piloto y exigieron los canarios?

R También se habló de un pasaporte sanitario, para que antes de que el cliente viajara se garantizara que recientemente no se había contagiado. Hubiera sido bueno, pero tiene que ser a nivel europeo. Y que se hicieran esas pruebas, sobre todo en el país de origen para no dejar viajar.

P ¿Los turistas ingleses (para el resto de británicos no se ha levantado la cuarentena) van a salvar de alguna manera la temporada?

R No la salvarán, pero ayudarán a que muchos hoteles abran.

P Balears no es Canarias para jugar con el alargamiento de la temporada.

R Es nuestra esperanza. La preocupación ahora es abrir, somos más cortoplacistas que nunca.

P ¿No sería mejor establecer corredores con determinados aeropuertos británicos?

R Podría ser positivo, pero no sé si estamos a tiempo.

P Ante un brote masivo en un hotel el 061 montará un hospital de campaña frente a él.

R Me suena desproporcionado. Se están buscando alojamientos para casos leves o asintomáticos. El Govern nos ha pedido colaboración para encontrar establecimientos que no vayan a abrir o apartamentos. Es lo lógico. Ni tenemos que relajarnos ni tampoco ser alarmistas. Se puede dañar mucho nuestra imagen.

P Para el plan piloto el Govern dijo que había 9 apartamentos en Calvià para turistas en cuarentena. ¿Son los alojamientos de los que me habla ahora?

R No, estamos analizando y viendo las opciones, no hay nada definido.

P ¿Todavía?

R Bueno, estamos trabajando en ello.

P ¿Qué tipo de turistas están tomando la decisión de viajar en el verano poscovid?

R Hay más parejas. Las familias están empezando a animarse. Analizando las reservas se ha notado un descenso pequeño, de un 5%, en familias. Cuando vean que los protocolos funcionan, que hay seguridad, habrá un repunte.

P Tenemos el ojo puesto en la conectividad aérea.

R Julio ha sido complicado, todavía no se han abierto muchas rutas, pero se va normalizando.

P ¿Están expectantes ante el regreso de Jet2, su gran aliado?

R Es muy importante para nosotros, anunció que a partir de este domingo 12 abría rutas. El año pasado supuso el 12% de ocupación de Palmanova y Magaluf.

P ¿Qué opina de la imagen un tanto caótica y con aglomeraciones en Son Sant Joan?

R Al principio ha habido colapso, entendemos que todo tiene una evolución y que se corregirá cuanto antes. Hay que dar el mensaje de que todo funciona en la cadena de valor turística, también en los aeropuertos. Urge que se rectifique.

P Sin vacuna y ante esta crisis, ¿qué es vital para el sector?

R Estamos hablando de supervivencia, son necesarias más ayudas a fondo perdido, para asegurar la liquidez y el empleo. No solo hablamos de hoteles, sino también de oferta complementaria, no puede haber hoteles abiertos con ella cerrada. Esta crisis va a durar hasta 2022. Y a medio y largo plazo tenemos que abordar las debilidades turísticas. Como siempre dice Javier Pascuet, director general de Turismo de Calvià –por cierto, el ayuntamiento es el que más se ha movido en toda la isla–, esto no es una pausa, sino un reseteo. Necesitamos más calidad que volumen, turistas que gasten más, sostenibilidad, mejorar el empleo, digitalización...

P Es el mismo discurso que el año pasado y Mallorca está orientada a traer a miles de turistas.

R Más que nunca tenemos que avanzar en ese camino que no lo vamos a abandonar a pesar de la crisis. Evidentemente un destino no se cambia en dos días, ya hicimos un cambio con las reformas, menos mal. Ahora también tenemos que asegurar la seguridad sanitaria.

P El volumen de trabajo en limpieza se dispara, ¿tendrá una correlación en contratación de 'kellys'?

R Aumentarán los costes en los hoteles. Lleva más tiempo preparar una habitación, las necesidades de personal se tomarán de acuerdo a la ocupación.

P ¿Cuándo abrirá el Sol Katmandú?

R El 20 de julio. El parque de momento solo se abrirá para los clientes del hotel.

P ¿Se imaginó alguna vez muerto Magaluf en pleno julio?

R Jamás. Cuando veo las playas vacías y todo vacío da mucha, mucha tristeza. No estamos viendo aún la realidad, este invierno sufriremos mucho.

P Este es el primer verano con el decreto contra el turismo de excesos en vigor. ¿Ahora es un asunto secundario?

R No, sigue en vigor y a día de hoy se está cumpliendo.

P Asociados de la asociación hotelera que preside, directamente perjudicados, están en contra de la norma al considerarla una ruina para sus negocios.

R Bueno, sí, más que por el decreto fue por cómo se había aplicado en cuanto a plazos. Ese fue el motivo de su disconformidad, pero al final estamos acatándolo. La normativa se ha puesto en funcionamiento en los hoteles y por lo tanto exigimos que se aplique rigurosamente en la oferta complementaria. Pedimos máximo rigor.

P Ahora mismo esa oferta complementaria está siendo más perjudicada que los hoteles, los negocios están cerrados. Y ni siquiera los minisúper pueden vender alcohol a partir de ciertas horas.

R Sí, exactamente. El ocio nocturno es necesario, pero que sea una oferta sana, sin promover el exceso. Es importante que la haya, el destino la necesita, para que la gente disfrute, pero cumpliendo los protocolos y la ley. Según evolucione la temporada y la pandemia supongo que se adaptarán las restricciones sanitarias y podrár ir abriendo negocios.

P Los británicos han llenado calles y locales, sin cumplir medidas de seguridad, en la reapertura de los pubs. ¿Cómo van a reaccionar ante un Magaluf sin discotecas y el decreto en vigor?

R La demanda y la afluencia de turistas en la zona va a ser mucho más baja que el año pasado. Y hay que recordar que esta zona recibe un 75% de familias y parejas y solo un 17% de jóvenes, que es necesario que vengan. Y no todos ellos cometen excesos. Estamos hablando de una minoría, que hacen más ruido que el resto de turistas de la zona. No creo que haya ningún problema de excesos, entre la ley y la baja ocupación que va a haber. No se puede extrapolar lo que ocurra en el Reino Unido aquí.

P ¿Y fiestas ilegales?

R No creo. Volver a castigar a Magaluf porque haya una fiesta particular en la zona de Magaluf no sería justo.