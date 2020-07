Primera noche de desfase de turistas ingleses en Punta Ballena

El mismo día que se reactivaron los vuelos de Gran Bretaña, que podían volar sin hacer cuarentena al regreso, llegaron a la isla turistas británicos, que vivieron el jueves su primera noche de desfase. Fue en Punta Ballena donde jóvenes ingleses recorrían las calles y subían encima de coches ajenos, donde bailaban y pegaban saltos, tal y como recoge un vídeo compartido por IB3. Aunque no se vio las típicas aglomeraciones de gente de otros años, sí que se considera una concentración de riesgo la que se formó en las calles de Magaluf. Según ha informado la policía local de la localidad de Calvià, la fiesta acabó con un joven detenido.





I aquestes són imatges de dijous vespre a Punta Balena. Els joves omplen els carrers i pugen damunt els cotxes. A Magaluf hi ha pocs turistes, però com veis fan molt de renou. La gresca finalment va acabar amb un jove detingut, segons ha informat la policia local de Calvià. pic.twitter.com/uHWKx85CVL — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 11, 2020

La televisión autonómica también se ha hecho eco de una concentración de riesgo anoche en la calle Miquel Pellisa de la Platja de Palma , tal y como se puede ver en un vídeo que ha compartidoEsta zona de s'Arenal se encontraba repleta de gente que, como se puede apreciar en las imágenes, además de no guardar la distancia de seguridad,norma básica para evitar el contagio del coronavirusEsta medida ha generado el rechazo empresarial por su impacto en el turismo.e, aseguró ayer que este anuncio ha frenado el ritmo de las reservas hoteleras y lamentó que la medida no se haya consensuado con los empresarios y otros agentes sociales.Además, hoy, sábado, tenía que inaugurarse un nuevo espacio lúdico-festivo, en medio de la naturaleza,, pensado para ofrecer conciertos, charlas y también talleres:. No obstante, conociendo las nuevas decisiones del Govenr de reducción de aforo, el mismo espacio avisó a los interesados en ir de que el evento había sido cancelado: "Durante este fin de semana, los agentes y equipos de seguridad policial han preparado un dispositivo especial que abarca toda la isla para controlar los encuentros multitudinarios y evitar los botellones,