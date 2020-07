"Si hay un brote se acaba la temporada y se pone en riesgo la del año 2021"

P Se ha aprobado imponer el uso de la mascarilla en la vía pública, aunque se respete la distancia mínima. ¿Cómo cree que esa medida afectará al turismo?

R Creo que ya había un uso prácticamente obligatorio, porque lo era si no se podían respetar las distancias de seguridad. En nuestras principales zonas comerciales y de restauración es difícil respetar el metro y medio. Creemos que hay que insistir en la responsabilidad individual, reforzarla. Desde un punto de vista turístico, lo más importante es dar la imagen de que este destino es seguro. Esa imagen debe prevalecer sobre cualquier otra consideración este verano.

P¿Cómo se lo van a tomar los turistas? ¿No es una manera de espantarlos?

R En la vía pública ya era obligatorio llevar mascarilla si no se respetaba la distancia. Llevo dos días reuniéndome con hoteleros y una de sus preocupaciones es que se expliquen bien las cosas, pero todos somos conscientes, y hay un apoyo al respecto desde el sector, de que si hubiese cualquier brote en cualquier isla, se acaba la poca temporada que tenemos y se pone en riesgo la del año 2021. Esa tiene que ser la premisa desde un punto de vista turístico: tener una temporada este año para tener una mejor temporada en 2021. Si nos pasa como en Lugo o en Cataluña, la situación en nuestras islas sería dramática. La gente ha de ser muy sensible con eso, tanto los que vengan como nuestra ciudadanía. Esta Comunitat Autònoma ha hecho un esfuerzo enorme y hay que mantenerlo, no se puede relajar.

P Le he visto muy optimista al pronosticar que el 80% de la economía balear volverá a sus cauces en 2021. ¿En qué se funda?

R Fuimos muy prudentes y en su momento calculamos una caída del 30% del PIB de las islas, la más alta de España. Sufrimos la mayor caída en el primer trimestre, y mayor será en el segundo. Hemos sido muy realistas. Lo que también vemos es que tenemos una mejor previsión para julio de este año, que en principio esperábamos que fuera nulo. Y será mejor para agosto. Ya veremos cómo viene septiembre. Si recuperamos porcentajes de en torno al 40% de ocupación en algunos de los meses del verano, estaríamos en condiciones de posicionarnos mejor para el 2021, en el que recuperaríamos gran parte de nuestra actividad. Somos optimistas, pero también realistas en el sentido de que cualquier brote frenaría la recuperación.

P ¿Nos ningunea Madrid, como aseguran algunos partidos por cómo el Gobierno trata a Canarias en comparación con Balears?

R La primera medida que tomó el Gobierno español fue incorporar a los fijos discontinuos en la legislación de los ERTE, que no estaban previstos en un primer momento. Se incorporaron porque desde el Govern hicimos esa petición. Eso permitió que 90.000 trabajadores de Balears hayan sido protegidos por los ERTE. Eso no es ninguneo.

P ¿Cuándo aceptará el Ejecutivo extender los ERTE hasta, al menos, octubre?

R Veremos hasta dónde se extienden. De momento están hasta el 30 de septiembre y no hay ninguna Comunidad Autónoma que tenga una extensión diferenciada. Ni Canarias ni ninguna. Lo que sí que hay desde el pasado lunes es que los fijos discontinuos tienen una protección especial, una bonificación, en el sector turístico para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, con el fin de reactivar la economía. Y eso afecta, básicamente, a Balears. La extensión de los ERTE en diciembre protegería a 7.000 fijos discontinuos de estas islas, mientras que en los meses de julio a octubre, a 90.000. Por tanto, nuestros esfuerzos se centran en lograr proteger esos meses, en lo que es nuestra temporada alta, porque no tenemos un problema de fijos discontinuos en diciembre, lo que tenemos es un problemón de fijos discontinuos en julio, agosto y septiembre.

P Bruselas alerta de que el paro se disparará cuando acaben los ERTE. ¿Prevén eso en su departamento?

R Al tener la figura del fijo discontinuo, que permite suspender la relación laboral en temporada baja, creemos que podríamos estar en condiciones de recuperar todo el empleo en el 2021 si las empresas aguantan los puestos de trabajo esta temporada. Lo que sí que vemos que se destruye es el empleo temporal.