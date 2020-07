Dónde y cuándo es obligatoria la mascarilla en Mallorca

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir del lunes 13 de julio en todos los espacios públicos de Baleares, tras modificar el Govern 'la nueva normalidad'. El objetivo es poner freno a los rebrotes de coronavirus así como acabar con las fiestas ilegales, los botellones y las aglomeraciones. Esta guía aclara alguna de las dudas más frecuentes sobre el uso de la mascarilla.



Quién debe usar la mascarilla

Todas las personas mayores de seis años deberán hacer uso de la mascarilla en Baleares a partir del lunes. Es decir, tanto residentes como turistas deberán llevar la protección en los espacios públicos de las islas. De este modo, la distancia mínima de seguridad de un metro y medio establecida por el ministerio de Sanidad ya no será la norma a seguir para no llevar la careta. A partir del lunes, todas las personas estarán obligadas a usar la mascarilla para circular por la calle. No cumplir con la norma supondrá para el infractor una sanción económica de cien euros.

Al igual que en el estado de alarma, el uso de la mascarilla no será exigible para aquellas personas que padecen alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso.



Dónde se debe utilizar y sus excepciones

El nuevo decreto del Ejecutivo autonómico establece que la mascarilla será de uso obligatorio en la vía pública, en los espacios al aire libre, así como en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

- Se precisan tres excepciones muy concretas: cuando se practique deporte, o en la playa o la piscina. En estos tres casos, el uso de la protección no será obligatorio.

- Otra de las dudas que han surgido es si se deberá llevar mascarilla en los bares o terrazas. Desde el Govern han despejado las dudas: será obligatorio el uso de la careta hasta que puedan empezar a comer o beber. Es decir, para entrar al establecimiento, y hasta que te sirvan, los clientes deberán llevar la mascarilla.

- ¿Hay que llevar mascarilla en el coche? Solo si las personas no conviven habitualmente en el mismo domicilio. Es la misma norma que se estaba siguiendo hasta ahora.

- En cuanto al ámbito laboral, la mascarilla solo será obligatoria llevarla si los empleados no pueden mantener la distancia mínima de seguridad como establece el ministerio de Sanidad.

- Para los usuarios del transporte público, el uso de la mascarilla será obligatorio.

- En cuanto a la ocupación del taxi, a partir del lunes se permitirá la ocupación al cien por cien de estos vehículos por los clientes. Eso sí, todos deberán llevar puesta la mascarilla. Cabe recordar que hasta ahora el asiento del copiloto no se podía utilizar y solo estaba autorizado el transporte de dos pasajeros.

Reuniones familiares, ensayos y celebraciones:

- En las reuniones familiares en una casa privado la mascarilla será de uso obligatorio si no se puede mantener la distancia de seguridad. En general, para las celebraciones la norma establece una limitación de 70 personas para las reuniones al aire libre y de 30 en espacios cerrados.

- En cuanto a las bodas u otros eventos sociales o religiosos, se permite un total de 250 para reuniones al aire libre y de 150 en espacios cerrados. El uso de la mascarilla será obligatorio si no se puede mantener la distancia de seguridad. Y, al igual que en los establecimientos de restauración, en el momento de comer o beber se la podrán retirar.

- En el nuevo decreto se amplía a 30 el número de personas que pueden participar en ensayos o actuaciones de coro. Eso sí, siempre utilizando la mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. Y solo los músicos de instrumentos de viento quedan exentos del uso de la careta.

- En los centros de formación no reglada se elimina el máximo de 25 personas y se establece un aforo máximo del 75%, todos con mascarillas, y se limita hasta las 2 de la mañana el horario de las salas de juego y apuestas.

- Se levanta la limitación de un uso máximo de una hora en los locales de ocio infantil.