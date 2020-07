El endurecimiento de las medidas ante la Covid-19 no pilla a nadie por sorpresa. Siguiendo los pasos de Cataluña, el Govern Balear ha decidido que las mascarillas sean de uso obligatorio en todos los espacios públicos a partir de este lunes, aunque se mantenga la distancia de seguridad.

En general, la ciudadanía recibe la noticia como algo lógico y razonable. "Me parece una medida bastante adecuada para evitar nuevos rebrotes, y es mejor prevenir que curar", comentó Pilar López, dependienta de una heladería.

Sin embargo, no faltan las voces contrarias a la resolución del Govern. "Me parece algo excesivo, porque manteniendo una distancia de dos metros, no creo que hiciese falta ponerse la mascarilla en la vía pública", opinó Cristian Bustos, comerciante en el Mercat de l'Olivar. Por su parte, Marilena Payeras culpa a la "indisciplina" de las personas como causa de este nuevo decreto: "Si no nos obligan a llevar la mascarilla, no lo haremos".

Aunque la medida se vea como algo necesario, no deja de haber preocupación por el futuro de los pequeños comercios. Es el caso de Carmen Vives, dueña de una tienda de ropa: "Lo primero es la salud, algo secundario es el negocio, pero para nosotros, los autónomos, es algo muy importante".

En el caso del turismo, la opinión es más consensuada. Joan Canyelles, estimó que la medida "no afectará al turismo, quien quiera venir vendrá". Según explicó Alfonso Montilla, trabajador de un restaurante, el problema vendría si se relajansen las restricciones: "Creo que deberíamos tomar más medidas para que no haya más rebrotes y pueda venir el turismo".