Rafa Nadal International School abre sus puertas a la Educación Primaria

Después de un año complicado por la crisis sanitaria provocada por el COVID19, la familia del Rafa Nadal International School ya prepara el próximo curso escolar adaptando sus instalaciones al crecimiento que sigue experimentado desde su nacimiento en 2016. Tras convertirse en el primer colegio internacional de las Islas Baleares en obtener la acreditación de Middle States Association Commissions on Elementary and Secondary Schools (MSA-CESS), en 2019 el Rafa Nadal International School decidió abrir sus puertas a la educación primaria para atender así a la gran demanda de familias que lo requerían. Esta decisión ha sido muy bien acogida en Mallorca, tal y como manifiesta el director del colegio, Alexander Marcus: "Ha sido muy gratificante ver la respuesta tan positiva de la comunidad y lo bien que han encajado los alumnos de primaria en el colegio. ¡Reconozco que los más pequeños han dado una alegría adicional a las instalaciones! En este primer año de funcionamiento hemos crecido muchísimo y hemos seguido fieles a nuestros valores consolidando nuestra calidad educativa".



La evolución del colegio ha sido contante y, si bien el concepto original del colegio se diseñó con el objetivo de que los tenistas de la Academia pudieran compatibilizar la formación tenística con la académica, Rafa quiso desde el primer momento abrir las puertas a todos los jóvenes de Mallorca, fueran tenistas o no para que todos pudieran beneficiarse de las instalaciones y del programa académico. "El proyecto de la Academia desde siempre incluyó la creación de un centro educativo con unas instalaciones de primer nivel de las que se pudiera beneficiar toda comunidad residente en Mallorca, no solo los tenistas internacionales. De hecho, en estos momentos tenemos más de 130 alumnos que no son tenistas y que vienen al colegio en horario de 8:30 a 16:00 buscando la excelencia formativa que ofrecemos", afirma Alexander Marcus.



Uno de los grandes objetivos del Rafa Nadal International School es el de brindar a sus alumnos la oportunidad de acceder a una Universidad de Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo, con una beca de tenis y/o académica. Este es el caso de muchos de los 32 jóvenes que se graduaron el pasado mes de junio en una ceremonia marcada por los protocolos de distanciamiento social en la que además del propio Rafa Nadal, estuvieron presentes de manera virtual Roger Federer y Maria Sharapova.

En su discurso, el propio Rafa mandó un mensaje esperanzador a los recién graduados: "Hemos vivido situaciones muy difíciles, muy complicadas. Espero y deseo que haya sido una época de aprendizaje para todos vosotros. La vida, la mayoría de las veces, no es fácil. Espero que este período de tiempo os haya servido para coger fuerza y experiencia para los retos que podáis tener en el futuro. Todo esto nos tiene que llevar a entender que necesitamos estar rodeados de gente buena, gente que nos aporte cosas positivas. La vida es más positiva así. Es vital tomar las decisiones adecuadas en los momentos clave de nuestras vidas".

Con la inspiración de Rafa, unas instalaciones punteras y con un profesorado internacional de gran prestigio, el del Rafa Nadal International School se prepara ya para afrontar los importantes retos de futuro.