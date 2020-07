March afirma que el próximo curso habrá incremento sustancial de profesorado

El conseller de Educación, Martí March, ha anunciado hoy en el Parlament que para el curso 2020-2021 "habrá un incremento significativo de profesores". Esta afirmación disipa las dudas que habían manifestado los sindicatos educativos sobre la contratación de nuevos docentes. Eso sí, March no dijo cuántos nuevos profesores se incorporarán para hacer frente a la nueva situación creada por el coronavirus.



La respuesta de Martí March vino a raíz de una interpelación presentada por la diputada del PP Núria Riera. La parlamentaria popular ha recriminado al conseller March el exceso de ratios de alumnos por aula y denunció la "masificación" de centros educativos. Por todo ello, Riera saco el informe del Consell Escolar que aconseja la reducción de ratios. También criticó que no se hayan construido los 15 centros educativos prometidos por el Govern. Riera le ha espetadoal conseller que "está nervioso por incumplir sus promesas".



March ha asegurado que en Balears no "existen ratios ilegales y así lo ha ratificado la justicia en una sentencia". El titular de Educación ha acusado al PP de "decir mentoras políticas" y ha recordado que este Govern "tiene en cuenta y acudimos al Consell Escolar, cosa que no hacían ustedes cuando gobernaban". March también ha sacado los recortes de la época Bauza en Educación.





Pregunta de la diputada @MNuriaRiera (@GrupPopularIB) al conseller d'@EDUN_IB, Martí March, relativa a finalització del curs escolar pic.twitter.com/GnNYmhUcM9 — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) July 7, 2020